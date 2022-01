Massimo Lia da giovedì 20 gennaio nuovo Procuratore di Udine

Prenderà servizio giovedì a Udine il nuovo Procuratore Massimo Lia. Il dirigente verrà trasferito dalla Procura di Gorizia proveniente da Catanzaro dove aveva ricoperto le funzioni di sostituto procuratore generale e si era occupato dell’inchiesta “Why not”. «Lascio un ufficio ufficio – quello di Gorizia – in situazioni precarie a causa della scopertura del personale amministrativo che ha raggiunto, se non superato, i limiti della tolleranza. Confido che vi sia una presa di coscienza collettiva per l’invio di adeguate risorse umane». E’ il suo commento,

La direzione dell’ufficio passerà alla dottoressa Laura Collini, magistrato più anziano e facente funzioni. In questi anni, la Procura di Gorizia è stata interessata a indagini di livello come sull’amianto, l’omicidio del monfalconese Roman Polentarutti e l’episodio recente dell’incendio del capannone ex Bertoli a San Lorenzo isontino.