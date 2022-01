BerlusconiPresidente Exxx…Polzive!!! Il Festival della Costituzione di San Daniele calpesta la Carta. Il sindaco toglie il patrocinio. Bottoni si dissocia.

Sul sito di un’associazione che si vanta di promuovere i diritti e le garanzie costituzionali è promossa una scandalosa campagna di raccolta firme contro la candidatura di Berlusconi presidente. Per i costituzionalisti del sodalizio sandanielese, se non sei di sinistra, sei divisivo. Da questo assunto muove la campagna contro il leader di Forza Italia ripresa e sviluppata dai saggi friulani che promuovono i principi della Costituzione nel centro collinare e che è composta dal presidente Paolo Mocchi, dal vice Valerio Mattioni, i consiglieri Barbara Floreani, Maria Rosa Girardi, Caterina Contardo, Nuto Girotto, Francesco Lo Sciuto. Da parecchi anni “Per la Costituzione” organizza convegni e incontri sui temi della Carta nella città friulana. Il comune e la comunità collinare hanno sempre concesso il patrocinio. La regione anche un contributo economico. Da oggi però la musica cambia: Regione, comune e Comunità Collinare sono andati su tutte le furie. Dopo la singolare presa di posizione politica il sindaco Valent ha inviato una lettera al presidente Mocchi in cui formalizza la richiesta di ottenere l’immediata cancellazione di ogni riferimento al comune di San Daniele su ogni tipo di materiale riconducibile e riferibile all’attività dell’associazione “Per la Costituzione”. Dal canto suo anche Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare si dissocia, a titolo personale, dall’iniziativa contro il leader di Forza Italia. Bottoni osserva: “Sono di Forza Italia e mi dissocio completamente dalla presa di posizione dei vertici dell’associazione”. E’ un caso elettorale-presidenziale che percuote tutto lo stivale e che è provocato nientemeno che dagli esaltati “sacerdoti” della Carta Costituzionale che animano l’associazione “Per la Costituzione”.

Sul sito del sodalizio www.festivalcostituzione.it viene ripresa e pubblicata la campagna: “Berlusconi non sarà mai il mio presidente”.

Per puntualizzare il concetto antidemocratico i promotori scrivono di essere “consci del valore istituzionale dei partiti e dei movimenti politici e dichiarano di “avere una funzione decisamente apartitica”. Niente di più falso. L’articolo 84 della Carta li smentisce clamorosamente, il resto è ideologia. Lo stesso Enrico Letta definì Berlusconi “Un grande” ai tempi della fiducia a Monti. Il blasonato Comitato scientifico è composto dai professori Giangaspero, Bartole, Marina Brollo, Girotto, Gian Paolo Dolso.