CentroDestraTombolato Exxx…Polzive!!! Dopo i balconi revocati, Fontanini scaricato dai suoi sul presidente dei revisori. Aria di crisi a Palazzo.

Il Carnevale udinese. Doppia tranvata per Fontanini che ormai non è seguito dai suoi nemmeno in consiglio. Lo tengono in piedi solo gli ultimi ruffiani rimasti. Gli altri han capito di essere stati presi per il culo e attendono solo il momento buono per rispedirlo nel Contado. Dopo la richiesta di revoca e la figura di merda sul concorso “Balcone di Natale”, cui nessuno partecipava e l’assessore Franz è stato costretto a prorogare il termine del concorso-bidone, oggi in consiglio è stata certificata l’inadeguatezza del Sindaco leghista. Il misfatto si è consumato sull’elezione del presidente del collegio dei revisori. Terminato il mandato di Micaela Sette i candidati per il prossimo triennio erano: il suo amico Emilio Mullotti, già provincia di Udine, Valentina Bruni, Nicola Turello, Silvano Brusadin e Omero Leiter. Valentina Bruni ha ottenuto 18 voti come Mullotti, ma per questioni anagrafiche (più giovane), prevale Bruni. Il candidato-amico di Fontanini travolto. Poi sono scoppiati due gialli. Sul primo, il consigliere Valentini avrebbe voluto rivotare dopo essersi accorto di aver cannato. E il secondo sull’elezione della 3a consigliera del collegio dei revisori dei conti sul quale l’opposizione vuole vederci chiaro. Fra i 3 eletti è stata inserita Nadia Brieda, al posto di Nicola Turello, che era il terzo più votato. La Brieda figurava nell’elenco degli inesperti malgrado sia nata nel 1963. Doppia revocatura per Fontanini, scaricato anche dai suoi. Maggioranza divisa e in crisi. #FontaniniVattene.