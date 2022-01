ZaninCinCin Exxx…Polzive!!! Bufera in aula sulla nomina dei Grandi Elettori, i consiglieri-lupara mirano su Fedriga: 2 voti in meno della maggioranza, Zanin 2 voti in più. 16 voti a Bolzonello

Zanin, Fedriga e Bolzonello saranno i delegati a Roma per l’elezione del capo dello stato. I voti sono stati rispettivamente: 31 per Zanin, 27 per Fedriga e 16 per Bolzonello. Un esito clamoroso, inaspettato. La maggioranza ha pescato alcuni consiglieri lupara che hanno fatto mancare almeno 2 voti a Fedriga. Il presidente, visibilmente irritato, è andato su tutte le furie. Su 29 voti di maggioranza ne ha persi 2, mentre Zanin ne ha presi 2 in più, ovvero 31 contro 27. Bolzonello ha preso 16 voti; Dal Zovo 6, i suoi quattro più altri 2; Bidoli del Patto 4; e Nicoli 1. Un segnale inequivocabile che desta non poca sorpresa fra i banchi della maggioranza. Una bocciatura singolare che arriva nel pieno della bufera economica e Omicron. Evidentemente alcune posizioni con tonalità troppo decisive su Vax e Omicron non sono piaciute a un’assemblea composta da molteplici opinioni. Sono diversi i consiglieri regionali che rifiutano la fiala e non hanno votato per Fedriga.

Se sarà una riconferma a Mattarella, il viaggio a Roma si limiterà a pochi giorni, se invece si procedesse su altri nomi allora i tempi potrebbero dilungarsi. Certo è che dalla prossima elezione le regioni avranno solo due delegati in virtù del taglio dei parlamentari.