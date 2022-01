LetameFriulano Exxx…Polzive!!! Sono 13 gli aspiranti direttori ammessi per un posto alla Net di Udine. Il giallo sul nome M.C. regista dell’operazione ZaninMtf-Lignano

E’ stata una ditta esterna, la Quadra Research S.r.l. con sede a Udine in viale Giovanni Paolo II che ha provveduto ad inoltrare a NET S.p.A. la rosa dei candidati selezionati. Sono 13, elencati secondo le nuove disposizioni anagrafiche, non più con nome e cognome ma con gli estremi del codice fiscale. La Pubblica Amministrazione si trasforma così in un organismo segreto, inaccessibile, dove tutto più accadere lontano dai riflettori indiscreti della stampa e dei cittadini. Fra questi 13, che sono stati convocati per le prove orali di giovedì 20 e sabato 22 gennaio, la commissione dovrà individuare il nome del nuovo direttore della partecipata del comune di Udine. La delegata dal sindaco all’ambiente è l’impresentabile Silvana Olivotto, inutile assessora di Fratelli d’Italia che ha trasformato la città in una discarica a cielo aperto. Sotto il suo mandato, lo storico direttore Generale Fuccaro ha dato le dimissioni, il presidente Mario Raggi, da lei avallato, è stato costretto a dimettersi per una condanna di bancarotta, il nuovo direttore Stefano Gambetti, vista la situazione, ha fatto dietro front un’ora prima di firmare il contratto. Due consiglieri dimessi. La poltronara è ancora lì, tenuta in piedi dai Benito-Remix friulani in cerca di gloria. L’assessora Olivotto aveva concordato con la collega Laudicina il nome del nuovo presidente del Cda: doveva essere Camillotti al posto di Raggi che però non poteva assumere il ruolo per via del conflitto con Exe. Un caso amministrativo che mette in luce i limiti dei periferici che guidano il comune di Udine.

Prima di Natale era data come ipotesi di direttore generale la figura di Marco Casasola comandato dal 1 gennaio a Lignano fino al 31-12-2022. Un dirigente già impegnato in Provincia ai tempi di Fontanini e protagonista di una delle operazioni di sostituzione di affidamento di incarichi di raccolta rifiuti più clamorose di tutto il Nord Est: Il caso EcoVerde Srl di Caorle e la Mtf dell’autonominanto direttore Zanin. Casasola-Zanin e Mazzola furono gli artefici del magheggio compiuto nel comune di Lignano: fuori la Ecoverde, dentro la Mtf.

Dopo 7 mesi si giunge alla tanto sospirata nomina di un nuovo direttore. Il l nuovo Cda della Net è così composto: Presidente Luisa De Marco; consiglieri: Giandavide D’Andreis, Giovanni Petris, Alfrida Bearzotti, Massimo Cudini.