CentroDestraFvG Exxx…Polzive!!! Incubo consiglieri-lupara sul voto di oggi per i grandi elettori Fvg. Nucleare e NoVax spaccano la maggioranza.

Spuntano consiglieri allergici alla fiala, No Vax patentati in disaccordo con le indicazioni di Fedriga che, pare, siano gli aspiranti Grandi elettori del Friuli Venezia Giulia. Un rischio gravissimo che rischia di compromettere la tenuta costituzionale dei 1009 elettori necessari per convocare i lavori della plenaria per eleggere il nuovo capo dello Stato. Chi sono i consiglieri che ancora oggi rifiutano la fiala? L’aula del consiglio regionale si riunirà questo pomeriggio per nominare i 3 grandi elettori che dovranno trasferirsi in capitale per eleggere il nuovo – forse – capo dello stato. Fra i corridoi spunta un giallo che investe l’aula come una palla di fuoco. La prima seduta in parlamento a Roma è convocata per il 24 gennaio e, a giudicare da quanto avvenuto nelle altre regioni, il clima non è dei migliori. Dalla riunione di capigruppo ad oggi, il centrodestra è entrato in un loop mentale che non gli permette di processare bene le indicazioni elaborate lunedì scorso. La ruvida polemica sul nucleare ha incasinato l’intera coalizione. I tre consiglieri di Fratelli d’Italia si sono messi contro contro Progetto Fvg. Forza Italia prudentemente in disparte; la Lega segue da vicino questa nuova turbolenza che non garantisce le indicazioni della capigruppo: il tris Fedriga-ZaninMtf e Bolzonello. Se Fedriga super Green Pass è blindato, su ZaninMtf e Bolzonello tutto è incerto. Sul presidente del consiglio pesano le incertezze sulla fiala e il fatto che Forza Italia non sia estremamente convinta del voto sull’autonominato direttore di Mtf, mentre su Bolzonello rimbalza in Friuli la votazione-beffa del consiglio regionale lombardo. Il grillino Dario Violi ha superato di 5 voti il Dem Fabio Pizzul. La Lega ha votato il 5 stelle anzichè l’esponente del Partito Democratico. Un mezzo scherzo che rivela il gioco sotterraneo dei consiglieri-lupara. Nelle altre regioni, come riportato sul Corriere di ieri, Fratelli d’Italia rivendica il posto in 5 realtà dove la coalizione è all’opposizione anzichè dividere i seggi con Lega e Forza Italia. Sullo sfondo l’imprevisto dei contagi e delle quarantene. Pierferdinando Casini è in quarantena come Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Veneto.