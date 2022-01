VaccinoFriulino Exxx…Polzive!!! I NoVax nel cuore del palazzo: Causa Covid il consiglio comunale di Udine si terrà in videoconferenza. Il pietoso concorso Balcone di Natale

Se i lettori della pagina volessero partecipare alla seduta del consiglio comunale di Udine convocato per lunedì, possono usare questa password: aksd$”%PK. Nome utente: consiglio. Il primo punto è un’interpellanza urgente dei Consiglieri Martines e altri, avente ad oggetto: “Chiarimenti su concessioni e locazioni di locali storici del Comune sottoposti ad autorizzazione degli organi del Ministero della Cultura”. Un caso clamoroso. Seguirà l’approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024. Ma il punto nave è legato alla decisione di convocare l’assemblea in video conferenza che è stata presa solo ieri. Pare che a palazzo D’Aronco il fascino triestino di Puzzer-NoVax abbia rapito più di qualche dirigente e amministratore. Un apicale che rifiuta la fiala è rimasto infettato e non potrà partecipare in presenza. Stesso discorso per l’amministratore anti siero che, per evitare i fastidiosi tamponi o la verifica del Super Green Pass, preferisce di gran lunga la videoconferenza. Il Consiglio comunale si terrà lunedì 17 gennaio alle ore 15 con eventuale prosecuzione martedì alle ore 17.30 con le modalità in uso già comunicate. Uno scandalo friulano che contraddice tutte le raccomandazioni sui vaccini diffuse da Fedriga in questi mesi. Le istituzioni si fanno un baffo. Ma altre novità emergono sul fronte dei Grandi Elettori del capo dello stato nel consiglio regionale. In quanto a Udine, dopo diverse proroghe perchè nessuno partecipava, si è registrata l’apoteosi del cattivo gusto dei periferici: il concorso balcone natalizio. Il crepuscolo della capitale del Friuli è certificato con l’esposizione del peggio del peggio che producono i villici. Vi partecipano solo i parenti dei consiglieri. Che invitano gli amici a metter i like alle luminarie. The end #FontaniniVattene.