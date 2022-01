HorecaNegativa Exxx…Polzive!!! Non ce la raccontano giusta: La paranoia Vaccino fa crollare il settore godurioso dei Bar-Ristoranti. Mese di dicembre da spavento

Friulani senza mutande, politici nell’oro.

Gli esperti mandamentali del terziario sono in allarme. In Friuli gli alberghi, bar, ristoranti, pizzerie e pub sono sull’orlo del collasso. Draghi o Conte o Salvini o Fedriga la musica non cambia. In Friuli è una strage. I giornali riempiono le pagine di promesse, di ristori e di assestamenti di bilancio, ma la realtà, per il terziario è totalmente diversa. Lo conferma anche Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità: «Il settore Horeca sta collassando. Non è solo un dato drammatico, ma una tendenza negativa che si sta rafforzando, giorno dopo giorno». In regione Friuli Venezia Giulia dal 1°dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, il settore hotelleria, bar e ristoranti ha fatturato il 48% in meno rispetto allo stesso periodo 2019-2020. Dati senz’altro scomodi per qualcuno al Governo, ma fedeli indicatori della realtà che stanno vivendo i piccoli imprenditori, le loro famiglie, e tutta la filiera legata all’attività di somministrazione.