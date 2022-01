BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Centrodestra gelato: Dopo i No Vax scoppia il Caso Contarena. Doloroso schiaffo del Tar a Fontanini. Maggioranza in bilico.

Secondo la presidente del TAR di Trieste Settesoldi “non ci sono dubbi” sul fatto che il documento di sfratto del Contarena resti sospeso.

In merito alla determina di sgombero contro il Contarena di Udine firmata dal dirigente Scapin (architetto bocciato in un recente concorso pubblico per dirigenti), che ingiungeva ai gestori di lasciare i locali, il Tribunale si era già pronunciato il 16 dicembre scorso rinviando la discussione al 22 marzo. I paranoici di Fontanini dopo aver sollevato il difetto di giurisdizione – tribunale civile in luogo del Tar – si sono inventati l’errore materiale relativo alla sospensione dello sgombero notificato il 17 dicembre. La pratica è stata clamorosamente bocciata dal Tribunale di Trieste. E’ ben vero che gli avvocati del leghista Fontanini, accecati dal delirio persecutorio contro i gestori dell’esercizio pubblico, sono stati asfaltati dal Tribunale di Trieste. Il cortocircuito è stato clamoroso tanto da spiazzare anche il presidente del Tribunale. Gli avvocati Martinuzzi e Sbisà, ammettevano (!!!???) l’errore della determina di sgombero firmata dal dirigente Damiano Scapin ma, sollevando un’istanza di errore materiale, pretendevano che il giudice gli desse ragione. Purtroppo i legali del sindaco l’hanno presa nei denti giacché l’ordinanza è chiara: “…rigetta l’istanza di correzione di errore materiale invocato dal comune di Udine (…). Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12 gennaio”. Chi paga?

I costi dei capricci del sindaco Fontanini e dei suoi ruffiani sono salatissimi, ma non pesano sulle loro tasche. Il grano lo tira fuori pantalone che deve ingoiare l’assurdo accanimento dei periferici contro l’impresa. Questo modo di porsi da parte di un sindaco che non ha mai avuto partita iva ma che vive di vitalizi e pensioni, ha allarmato gli investitori che hanno capito di non essere ben accolti nel capoluogo friulano. Vedi il caso dell’agente aguzzino Dri. Infine la postilla del Tribunale che aggiunge: “…l’udienza pubblica è fissata per il 23 marzo 2022, si ritiene conclusivamente che l’istanza debba essere respinta…”.