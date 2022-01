TuiachZanin Exxx…Polzive!!! 31 consiglieri regionali coglionati da un presidente di consiglio NoVax pentito. Moretti: Polverizzata la campagna SiVax di Fedriga-Riccardi.

Un presidente di consiglio regionale, ZaninMtf, stregato da Fabio Tuiach. Così va il mondo a NordEst. Dopo, e solo dopo che il presidente è stato votato da 31 consiglieri come elettore del futuro capo dello stato, ha confessato di non essersi mai vaccinato e che si sottoporrà alla fiala lunedì prossimo. Sarà vero? Scoppia un caso nazionale, elettorale, presidenziale dietro il clamoroso pentimento di ZaninMtf che ha fatto sobbalzare sulla sedia Fedriga e Riccardi, i protagonisti della frenetica campagna SiVax in Friuli. Presidente di Giunta e vice presidente possono solo pensare di essere stati presi per il culo dal presidente ingannatore. Avranno pensato: Come possiamo essere credibili se nemmeno i legislatori seguono i nostri suggerimenti? Un cortocircuito interno al centrodestra che è stato immediatamente rilevato dal capogruppo del Pd Moretti che osserva: «…chiediamo a Zanin e a Fedriga se ci sono altri consiglieri o assessori che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Questo non per puntare il dito contro qualcuno, ma in un’ottica di trasparenza verso i cittadini affinché sappiano cosa fanno e come si comportano i loro rappresentanti. Ora che il massimo esponente dell’assemblea legislativa regionale dichiara di essere tra coloro che ancora non sono vaccinati ci lascia davvero attoniti». Dal canto loro anche i consiglieri regionali di 5Stelle non l’hanno presa bene e ricordano a ZaninMtf: “Il modello sanitario Io Sono Fvg, che vede la nostra regione penultima per tasso di copertura vaccinale nelle terze dosi, deve fare i conti anche con il presidente del Consiglio regionale che si deve ancora vaccinare”.

Infine il caso dei 27 voti che sono stati assegnati ieri a Fedriga, 4 in meno di ZaninMtf. Pare che alle viste ci sia un vertice chiarificatore all’interno della Lega per capire dove sia stata eleborata la mezzo sfiducia al presidente della Giunta regionale.