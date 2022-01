BurrascaCentroDestra Exxx…Polzive!!! Zanin tradisce Fedriga. Prova di forza dell’azzurro contro la Lega. Il retroscena dello sbrego sul voto dei delegati a Roma

Pochi minuti prima che si aprissero i lavori di mercoledì pomeriggio, Fedriga aveva riunito i consiglieri di maggioranza per dare le ultime indicazioni di voto sui delegati in capitale. Tolto il consigliere transfuga Zalukar i voti sarebbero stati 28, Emanuele Zanon compreso. Il presidente della giunta aveva raccomandato i consiglieri di dare un segnale di compattezza del centrodestra regionale. E’ finita invece che ZaninMtf, presidente del consiglio, ha preso 4 voti in più del presidente leghista. Uno sbrego inaspettato che ha il sapore del tradimento in quanto vi sono fondati sospetti che il forzista abbia cercato la primazia sul collega in accordo con influenti interlocutori esterni al consiglio. Nessuno dubita del voto di Zanon su Fedriga, perciò il pallottoliere si trasforma in una rovente sfera di fuoco. I conti non tornano, vieppiù che in maggioranza, dopo mercoledì, l’aria è diventata improvvisamente pesante e non solo per via dei vaccini. Ora si scopre anche perchè Zanin aveva imposto a tutti i consiglieri, anche i super vaccinati, di sottoporsi al tampone. Per quale motivo? preso detto: il presidente ha sempre rifiutato il vaccino e non aveva mai comunicato il suo status di oppositore alla campagna vaccinale di Fedriga-Riccardi. Un caso politico destinato a lasciare parecchie macerie sul campo. Questo è l’ultimo anno pieno della legislatura. La campagna elettorale, come si vede, è già iniziata con le prime imboscate in aula e i clamorosi imprevisti sulla dorsale Roma-Trieste.