NoVotiNoBenzina!!! In Montagna si raccolgono pochi voti. I politici regionali lasciano senza gas decine di famiglie e una stazione della Forestale in Valcellina

Pochi abitanti, pochi voti. Le ragioni dell’abbandono della Valcellina (Pn) da parte dei mestieranti della politica sta tutta qui: 4 sindaci dei comuni di Andreis, Cimolais, Barcis e Claut hanno scritto a Regione, Prefettura, assessori e all’EniSpa in merito ai disagi che da parecchi mesi le famiglie dell’alto pordenonese stanno subendo. Il problema è legato alla distribuzione del gas domestico nelle abitazioni. D’inverno in quelle zone la temperatura scende sotto i 10°. Nelle settimane scorse un tecnico dell’Eni ha messo i sigilli al contatore di fornitura del Gpl nella sede della forestale di Claut e, per alcune ore, anche in quella di Forni di Sopra. La regione, intuita la gravità dell’intervento (interruzione di pubblico servizio), si è subito attivata per ripristinare la fornitura nella sede carnica mentre in quella della Valcellina i tempi sono stati più lunghi. Rispetto agli abitanti invece, nessun assessore alla montagna si è degnato di risolvere il caso di parecchie famiglie rimaste al freddo a causa di mancate comunicazioni e conteggi sballati che l’Eni inviava, ed invia tuttora, agli utenti. Molte famiglie hanno ricevuto insistenti pressioni da agenzie di recupero crediti che, con fare aggressivo, sollecitavano pagamenti partendo da inammissibili preconcetti, senza ricercare le motivazioni del mancato versamento. In pratica le bollette non arrivavano con regolarità. Solo avvisi di mora. Il caso è gravissimo e nasce dalla convenzione regione-fornitore risalente al 1990 che regola i rapporti fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Concessionaria ENI S.p.A.(prima erano AGIPGAS S.p.A. e COMERGAS S.p.A.) per la fornitura dell’energia nelle zone disagiate. In realtà, la Convenzione era stata pensata e realizzata con grande lungimiranza per garantire il servizio di distribuzione gas ad uso domestico in quei luoghi montani della Regione che, per motivi tecnici, era disposto con impianti “ad isola”, dotati di serbatoi centralizzati ed una rete locale di gasdotti. Purtroppo col passaggio da un gestore ad un altro le criticità si sono moltiplicate e da alcuni anni i residenti sono stati costretti a fare i conti con: “Fatture non pervenute; Fatture pervenute nella modalità non richiesta; Fatture pervenute in data posteriore alla data di scadenza; Fatture pervenute in maniera cumulativa, senza il rispetto della periodicità imposta contrattualmente; Volture e preventivi per nuovi allacciamenti ottenibili in tempi estremamente lunghi; Notevole difficoltà nel reperimento di qualsivoglia informazione”. Gli stessi problemi di uno, due, tre anni fa. In tutto questo la regione Fvg e i suoi rappresentati, l’assessore della Lega Stefano Zannier e l’assessore all’ambente-energia Scoccimarro di Fratelli d’Italia hanno abbandonato il campo. Pochi residenti, pochi voti.