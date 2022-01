BaccanaliForestali Exxx…Polzive!!! Gli 8 dipendenti sospesi per truffa allo Stato sono sottoposti all’esame della commissione disciplinare. La difesa: Hanno regalato ore di lavoro alla Regione. I nomi dei gajardi.

I nomi dei forestali BellaVita del Friuli sospesi dal servizio per truffa allo stato e sottoposti al vaglio della Commissione disciplinare regionale sono: il comandante della stazione di Maniago Sandro Toffolutti, Claudio Bucco – ex assessore nel comune di Andreis – Mario Osti, Franco Mazzoli, Vittorino Marcolina e Alessandro Di Daniel. Risulta indagato anche il comandante della stazione di Pinzano al Tagliamento, Armando Rosa Gastaldo e Barbara Levis che è distaccata in Procura a Udine. Totale 8 forestali finiti nel radar della Procura di Pordenone che contesta loro diverse ipotesi di reato: peculato d’uso dei mezzi di servizio, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le accuse, dal tavolo della Procura sono finite anche in Regione dove la Commissione disciplinare sta valutando la posizione degli 8 forestali. Entro 4 mesi l’organismo deciderà se riammettere in servizio gli indagati o meno. Nel frattempo, la linea della difesa ha iniziato a definire il perimetro delle opposizioni alle contestazioni della Procura. Le interruzioni al servizio rilevate – sostengono gli avvocati di alcuni indagati – non possono essere applicate ai forestali perchè il loro lavoro non è in ufficio. “Lavorano tutto il giorno sul territorio e, se ci sono urgenze, non hanno modo neppure a fine servizio di annotare eventuali pause”. La difesa prosegue sulla linea osservando che “…i forestali indagati lavorano da tantissimi anni e hanno sempre raggiunto valutazioni di eccellenza sui loro obiettivi. In un caso – concludono i legali – abbiamo 150 ore di lavoro regalate alla regione in nove mesi, senza chiedere nessun recupero”.