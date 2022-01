RibaltoneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il Pd diserta le primarie: Cattarini sconfitto dalla moscovita Morsolin. Sarà lei la candidata contro Cisint. Hanno votato solo in 627.

Riccardo Cattarini, l’avvocato preferito dal direttore dell’Asugi Poggiana, ha perso le primarie del centro sinistra a Monfalcone.

Ha trionfato per soli 12 voti la candidata della sinistra gramsciana Cristiana Morsolin che ha ottenuto 255 voti; l’avvocato Cattarini, sostenuto dal Pd, si è fermato a 243; Davide Strukelj, 111. Un esito clamoroso che mette in evidenza il disinteresse dei Dem rispetto alle elezioni della città dei cantieri in programma la prossima primavera. Cristiana Morsolin è riuscita a trascinare alle urne lo zoccolo duro della sinistra-sinistra locale, mentre gli altri candidati non sono andati oltre 360 voti in due. Alle ultime elezioni di Monfalcone il Pd aveva ottenuto 1.811 voti mentre la Lista della Sinistra di Morsolin 388. Oggi la nipotina di Marx ha ottenuto 255 voti su 627 votanti. Un risultato che manda in estasi l’uscente Cisint. Qualora confermasse la sua ricandidatura, per lei si tratterrebbe di una passeggiata.

Un brutto risveglio per il Pd che rischia di rivivere l’incubo di 5 anni fa. Dal canto suo, Cristiana Morsolin raggiante ai microfoni di TeleAntenna ha ammesso che è stata «una vittoria inaspettata sicuramente ha vinto il lavoro di squadra. Sono mesi che siamo in piazza – conferma la futura candidata – parliamo con la gente, incontriamo un sacco di realtà ed evidentemente questo ha pagato sul risultato finale. La sinistra… il centrosinistra – puntualizza – comincia da qui». Lo sconfitto Cattarini si limita ad affermare che: «Lavoreremo uniti per una coalizione larga. Sono tutte persone di grande valore… quando si perde si perde. Noi c’inchiniamo alla volontà dei cittadini. Tanti auguri a Cristiana Morsolin che è stata molto brava e sarà un ottimo candidato».