CaligoMontenegro Exxx…Polzive!!! Oltre il Covid: Mezza tonnellata di cocaina nascosta fra le banane sequestrata al porto di Bar. Era destinata nel cuore dell’Europa

Il porto di Bar in Montenegro rappresenta una delle tappe privilegiate per il trasporto della droga dal Sudamerica in Europa. Il maxi sequestro è avvenuto 3 giorni fa. Impressionante. 500 chili, mezza tonnellata di stupefacente di ottima qualità rinvenuta fra gli scatoloni di banane provenienti dall’Ecuador su un cargo che trasportava 70 container di frutta. A testimonianza che il mercato della cocaina non conosce crisi, gli inquirenti hanno fatto sapere che si tratta del secondo sequestro in cinque mesi. Le banane rappresentano una delle merci più utilizzate per i carichi illegali. La cocaina pura è stata trovata nel magazzino dell’azienda “Voli”, di proprietà di Dragan Bokan, socio di Milo Djukanovic. Dietro il contrabbando c’è un nuovo gruppo criminale guidato da due uomini, le cui identità non sono ancora state rivelate, ha detto il procuratore speciale montenegrino Miroslav Turkovic ieri in conferenza stampa. I canali conducono dal Montenegro in Croazia, Slovenia e l’area del Friuli Orientale.