BurrascaMonfalcone Exxx…Polzive!!! Bombarde isontine sulle primarie. Cisint annuncia: Un giorno racconterò tutti gli errori di Cristiana Morsolin.

Spietata l’analisi delle primarie del centrosinistra a Monfalcone. Morsolin ha battuto il candidato del PD, l’avvocato Riccardo Cattarini.

Anna Cisint, sindaca uscente, interviene sulle votazioni di ieri:

“Gli sconfitti sono molti.

Prima di tutto il Pd che ha portato a votare per Cattarini solo 243 persone. Pare che la loro strategia sia stata un fallimento a Grado e ora anche qui a Monfalcone, il comune che più brucia loro di aver perso (Bersani nel 2016 aveva detto che quella notte del 6 novembre non aveva dormito) e per il quale comunque in questi anni nulla hanno saputo fare. Strukely, Greco e Polli con arroganza e supponenza si credevano i ‘redentori’. Sparlare di chi lavora paga poco soprattutto – tuona Cisint – se non si ammettono gli evidenti risultati raggiunti da chi governa. Bocciati senza appello. La sinistra tutta che ha investito in primarie basate sulla convinzione che la città non fosse soddisfatta del nostro governo e che con la scarsissima partecipazione ha dovuto ammettere che NON È COSÌ.

La Morsolin : nel 2016 la sua lista ha fatto 388 voti, ha saputo riportare una buona parte di questi ieri. Più di così non poteva fare….Ma quando ha governato – accusa la sindaca – ha fatto tantissimi errori gravi che un giorno vi racconteró.

Il più piu grave tra i tanti? È stata lei che ha ‘tenuto’ i numeri della giunta comunale (Altran Greco Martinelli ecc) in cui è stato approvato quel maledetto atto di abbandono dalle cause penali amianto, se lei se ne fosse andata la

delibera non sarebbe passata. E l’ha fatto consapevolmente proprio il giorno prima dell’ultima udienza del secondo processo. Potrà dire ciò che vuole ma i fatti contano e le parole stanno a zero.

In sintesi i cittadini hanno deciso che oggi Monfalcone è ben amministrata e che l’ideologia e i fatti personali appassionano poco. La scarsa partecipazione (…) ne è la dimostrazione. GRAZIE CITTADINI, NOI CONTINUIAMO A LAVORARE PER LA