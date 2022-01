BurrascaSanità Exxx…Polzive!!! Il punto nascita di Latisana salvato da un difetto di competenza. Un direttore azzera la giunta Fedriga. Rischio invalidità dell’atto. Interrogazione di Santoro.

E’ finita in consiglio regionale la gravissima lesione amministrativa sul punto nascita di Latisana compiuta dal direttore centrale alla Sanità Zamaro contro la giunta Fedriga. La consigliera Maria Grazia Santoro ha interrogato mercoledì scorso l’assessore Riccardi in merito al difetto di competenze riguardante la delibera del 23 dicembre 2021che approvava le “Schede dell’assistenza territoriale” e le “Schede dell’assistenza ospedaliera” del servizio sanitario Fvg. Un atto amministrativo contenente clamorosi errori materiali. In quella seduta, la giunta Fedriga aveva provveduto a rettificare le sviste, ma gli assessori si erano “scordati” del punto nascita di Latisana. I maligni sostengono che a Riccardi l’escamotage per chiudere il punto nascita sia andato male. Infatti, sulla delibera di correzione è ben visibile lo stato delle degenze di pediatria del nosocomio di Latisana e la scheda è inequivocabile: in pediatria le degenze sono solo in “DH”, che significa riduzione dell’attività infantile. Un atto amministrativo di natura sostanziale e definitivo. Tuttavia, qualcuno deve essersi accorto della furbata e a Latisana è scoppiato il finimondo. Il rimedio è stato trovato con un decreto del direttore centrale che, di fatto, ha stravolto sostanzialmente, con impegno di spesa, una delibera di giunta. Il decreto del direttore Gianna Zamaro stabilisce: si provvede alla correzione della Scheda Funzioni dell’area materno infantile della funzione pediatria delle degenze a Latisana della dizione Ordinari e DH al posto del precedente DH (ovvero day hospital NdR) in quanto omessi nella tabella per meri “errori materiali”. I friulani alle prese con il disordine sanitario.

Nel merito la consigliera regionale Santoro ha interrogato l’assessore Riccardi sulle correzioni, aggiunte, pezze messe lì per rimediare a sviste ed errori sulla gestione dei presìdi ospedalieri e in particolare delle loro funzioni. “Nonostante la forte necessità di rafforzare i servizi e garantire le cure ai cittadini, la Giunta Fedriga sta gestendo il sistema sanitario in maniera assolutamente caotica. Il tutto mentre stiamo ancora aspettando l’atto aziendale dell’Asufc”. Oggi – scrive Santoro – “Scopriamo che quei piccoli refusi, che in realtà si traducono in cambiamenti sostanziali modificando funzioni e quindi ricoveri e spostamenti di personale, vengono ulteriormente corretti attraverso un decreto del direttore centrale della Salute, ponendo degli interrogativi sulla fondatezza di tali atti. Di fatto Riccardi, anziché porre l’ulteriore rimedio a degli “errori” attraverso una delibera di Giunta, che avrebbe creato sicuramente più “rumore”, sceglie di farlo attraverso atti di dirigenti che vanno a mettere ulteriori pezze. Sarà finita qui?” La risposta dell’assessore in aula non ha convinto.