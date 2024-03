ZaiaDeiLumi Exxx…Polzive!!! Al presidente del Veneto non piace il vento romano di Salvini. Domani non parteciperà al “Winds of change”. Schiaffo alla Lega baciapilesca sul fine vita: “Chi non vuole una legge limita la libertà altrui”. Fatelo Commissario Europeo. Fedriga nella squadra del programma per le europee.

Al Consiglio federale della Lega convocato ieri a Roma (e non in via Bellerio…) Salvini ha annunciato i nomi di coloro che faranno parte della squadra che lavorerà al programma per le europee. Sono: i due capigruppo alla Camera e Senato, Molinari e Romeo, il ministro Giorgetti e del presidente Fedriga. Riguardo alla “Winds of Change” romana di domani organizzata dal gruppo europeo di “Identità e Democrazia” di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini, fa già discutere l’assenza dei governatori. Alcuni l’hanno già soprannominata Internazionale Nera visto che ci saranno i portoghesi del Chega e Salvini si è messo all’inseguimento del fascistoide Vannacci che per alcuni leghisti (Romeo) è visto come il sale negli occhi. In quanto al Friuli, è in pieno svolgimento a Monfalcone, la rassegna “Geografie“. Manifestazione culturale organizzata dal Comune che scava le problematiche della società contemporanea con ospiti di riconosciuta levatura. Ieri sera al teatro comunale il palcoscenico era tutto per il presidente del Veneto Luca Zaia invitato dalla Cisint per presentare il suo ultimo libro: “Fà presto vai piano“. Un modo di dire veneto che il presidente ha rispolverato per raccontare il viaggio compiuto da tre diciottenni a metà degli anni ’80, partiti con una “due cavalli” da Vittorio Veneto a Marbella, in Spagna. La narrazione è coinvolgente ma è verso la fine della serata che si disvela il tratto laico, liberale, democratico del presidente veneto. Il senso di libertà evocato dall’autore nel viaggio in Spagna ha fatto da grimaldello per giungere al grande tema che divide la Lega e gran parte del centrodestra friulano ingessato su posizioni antistoriche: Il fine vita. L’illuminista Zaia osserva: «Io che sono a bordo campo non posso girarmi dall’altra parte come fa la politica, perciò insisto nell’affermare che dobbiamo cercare di regolamentare la materia con una legge. Cosa dice la sentenza della Consulta? – Zaia elenca i quattro punti che permettono a un cittadino di chiedere alla propria Uls di poter gestire il fine vita – : Qualsiasi malato terminale con determinate caratteristiche; chi è colpito da una malattia con diagnosi infausta; dolore fisico e psicologico insopportabili e mantenuto in vita da supporti vitali. Chi non vuole il fine vita, premesso che limiti una libertà altrui, dovrebbe battersi per avere una legge che vieta il fine vita in questo paese. Chi è convinto che debbano essere rispettate le libertà personali che nulla hanno a che vedere con il credo religioso o altro, deve dire sì al ricorso sul fine vita garantendo che ci sia la libertà di scelta, i requisiti e altro. Questo è quello che dovrebbe fare un paese normale. Io trovo assurdo che questo paese – ricorda il presidente – un’associazione privata raccolga le firme per presentare una proposta di legge che prevede – sottolinea Zaia – che siccome c’è una sentenza che stabilisce che un cittadino, se malato terminale, può accedere alle disposizioni del fine vita, la regione è obbligata a rispondere entro 20 giorni. Vi hanno fatto credere che in Veneto non è passato il fine vita. E questa legge è stata bocciata. Il dispositivo prevedeva due cose: “I venti giorni di risposta e il fatto che la regione accompagnasse con l’Uls il paziente. Un paese civile si dota di una legge, quanto meno di una legge. Basti ricordare che due giorni fa la Consulta ha emesso la seconda sentenza, dopo quella del 2019, rispetto al fine vita. La politica non deve spaccarsi fra destra e sinistra. Chi ha una responsabilità pubblica deve occuparsi dei cittadini non farsi seghe mentali». Ecco perché in Veneto le chiacchiere stanno a zero. Salvini, candidalo alle europee e fatelo presidente della Commissione.