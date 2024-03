AconTacon Exxx…Polzive!!! Russo scopre un’arrapante giambrunescion friulana maturata negli uffici dell’Agenzia stampa del consiglio regionale Fvg. Presunti apprezzamenti: “Dagliela, dagliela, che lei è brava a prenderlo”. Il consigliere sollecita l’apertura di una procedura amministrativa. Bufera sull’ufficio di presidenza.

Il consigliere dei Dem Francesco Russo voleva illustrare in aula i termini della “giambrunescion” friulana ma il presidente del Consiglio Bordin è riuscito ad evitare l’onta di un caso di presunte molestie sessuali durante i lavori di ieri. Per tal motivo, il consigliere del Pd ha convocato per stamattina una conferenza stampa a palazzo Oberdan di Trieste. Che qualcosa non andasse in Acon (Agenzia di stampa del Consiglio Regione) se ne erano accorti in molti (vedi leopost) e recentemente c’era stata la fuga di tre giornalisti (Terasso, Idelfonsoe Benvenuti) rimpiazzati dai nuovi arrivati assunti da un’agenzia interinale: Vitrotti e Mattera. Russo ha esposto i fatti sulla base di elementi forniti dagli uffici che rivelano una serie di presunti atti di molestie sessuali e antisindacali compiuti dal direttore Fabio Carini. Russo chiede che si apra una procedura amministrativa per verificare la fondatezza di presunti atti. Russo ha ricordato che dei sei dipendenti (più il direttore) di Acon, tre donne hanno interrotto il rapporto di collaborazione (sostengono di essere state vittime di molestie) mentre altri due hanno chiesto l’aspettativa o trasferimento. “Voglio ricordare – osserva Russo – che non vogliamo dare giudizi definitivi, ma solo segnalare alcune situazioni che sono emerse in questi mesi. Ci sono dei verbali di deposizioni delle vittime che se confermati, definire inaccettabili è davvero poco”. Russo prosegue nella lettura di alcuni documenti e la deposizione di una giornalista: “Ho chiesto di essere trasferita da Acon a altro ufficio, in quanto non ritenevo più tollerabile la situazione complessiva e in particolare l’atteggiamento del direttore che, diverse volte ha avuto pesanti apprezzamenti di natura sessuale nei miei confronti”. Sempre dai verbali, il consigliere Dem legge un’altra testimonianza: “Davanti a testimoni, in altre occasioni, succedeva che mentre il fotografo voleva consegnarmi una chiavetta di foto scattate in aula, ho esitato in quanto non sapevo a quale dare priorità. Il direttore che sopraggiungeva in quel momento con un bicchiere di spritz in mano, esclamava: “Dagliela, dagliela, che lei è brava a prenderlo”. Russo puntualizza: “non spetta a noi stabilire se questo sia o meno accaduto. Però, da garantisti, chiediamo che questa persona deve esser messa immediatamente nelle condizioni di tenere un contraddittorio che permetta di chiarire in modo inequivocabile e rapidamente cosa sia successo davvero in questo palazzo”. Il verbale è datato 6 febbraio. Ad oggi pare che non sia stata avviata nessuna indagine e preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del direttore Carini. In merito all’interrogazione i termini sono stati pubblicati su leopost del 20 scorso.