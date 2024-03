OraBasta Exxx…Polzive!!! Monfalcone come il Pentagono Usa: La tenuta dell’Occidente si decide nella città dei cantieri. Segretissimo vertice ieri mattina in comune con esponenti Asugi e sigle sindacali. Stamattina Anna Cisint presenterà il suo libro a “Geografie”..

Un vertice riservatissimo, convocato con le credenziali dell’urgenza ieri mattina nella sede del comune di Monfalcone. Vi hanno partecipato i vertici dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina e i rappresentanti delle sigle sindacali più attente agli interessi dei cittadini e molto critiche verso la cronica situazione logistico-amministrativa dell’Azienda completamente sbilanciata verso Trieste (vedi leopost). Ovviamente nulla è trapelato e forse si riuscirà a comprendere qualcosa in mattinata quando la sindaca salirà sul palco di “Geografie” per presentare il suo ultimo libro “Ora Basta”. La crociata contro l’arroganza dei musulmani che pretendono di imporre le tradizioni beduine nel cuore dell’Europa, custode inarrivabile dell’illuminismo e della civiltà laica, liberale, atlantica. La partecipazione al segretissimo vertice di dirigenti di livello della sanità regionale fa pensare che sul tavolo “ovale” sia scivolato l’indecente argomento dei costi che l’Azienda sanitaria è costretta a sostenere per i mediatori culturali. Un servizio che nelle tasche dei contribuenti friulani pesa per circa 200mila euri all’anno solo per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone. Per la sindaca si tratta di una spesa folle ingiustificata dal fatto che la comunità islamica non si sforza di integrarsi e assorbire le tradizioni dei paesi ospitanti. Osserva: «In città abbiamo una presenza straniera del 31% di cui il 22% di religione musulmana. A Monfalcone ci sono famiglie musulmane che dopo 20-25 anni non conoscono una parola di italiano. Vivono come se il Friuli fosse la loro terra». L’ultima dimostrazione di arroganza e prepotenza dei musulmani verso gli italiani si è verificata ieri quando gli islamici, per la preghiera del venerdì, hanno disatteso la recente ordinanza del Consiglio di Stato. Ribadisce Cisint: «La leale collaborazione è stata mortificata e violentata. Questi siti sono usati come moschea nonostante l’ordinanza, da loro stessi voluta, abbia disposto altrimenti. Segnaleremo tutto all’autorità». Dal Pentagono monfalconese nulla trapela, si può solo ipotizzare che al vertice di ieri non si è discusso solo della questione del Ramadam o dei ricorsi ai tribunali, ma sul tavolo è rimbombata anche la spigolosa questione dei 14 primari dell’area giuliana che continuano ad ignorare i presidi ospedalieri di Gorizia e Monfalcone. Una comodità coltivata dal clan del Golfo che, tradotta in termini economici, significa 28mila euri all’anno in più a dirigente come indennità di funzione. Una funzione a metà, confinata tra il Maggiore e il Cattinara, rigorosamente entro il Timavo. Come da riforma sanitaria che ha sciaguratamente accorpato l’area isontina a quella giuliana.