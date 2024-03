BiffiSpecialEvent Exxx…Polzive!!! Un lampo illumina Udine: Prima edizione del Fashion dinner show al Ristorante Biffi di via Poscolle con miss Universe 2024 Samantha Pinna e l’irresistibile Kiki Minou.

Come un Red Carpet di gran livello, solo che invece di Cannes, siamo a Udine la città dove ieri sera Diego Giordano, titolare del ristorante Biffi di via Poscolle, ha ospitato la prima edizione del glamourissimo “Fashion Dinner Show“. Un evento esclusivo che ha combinato i piatti del “Biffi” con le top models in sfilata a esibire i capi della collezione @boasorte_boutique di Stefania Sorrentino di Udine. Ospiti speciali, Samantha Pinna, recente vincitrice della fascia di Miss Universe 2024 del Veneto, fondatrice di “Elite Club” location luxury; terapista posturale e life coach e Kiki Minou, la star del burlesque che si è esibita ieri sera al Biffi. Kiki, recentemente, è stata invitata a Venezia per “Three Billboard outside the Ebbing, Missouri” con Woody Harrelson, a Cannes al Party dell’Hollywood Foreign Press Association con Michael Shannon, John Travolta, Spike Lee, Michael Madsen, Cate Blanchett. Ha presentato l’evento Peter Stefanutto che ha sorpreso gli ospiti per la qualità della colonna sonora. Applauditissima Cinzia Baradel ideatrice del progetto “un volto per fotomodella“ come pure le stangone che hanno sfilato, scelte da @modelsandshows. I voti alle ragazze sono stati espressi da una giuria d’eccezione composta da Michele Antoniutti, Michele Zanolla, Stefano Caldarazzo e Alessandro Pozzo. Ieri era il primo giorno di primavera, la stagione dei fiori e delle inziative glamour del “Biffi” di Diego Giordano in via Poscolle, la “Montenapo” del capoluogo friulano.