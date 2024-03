VogliamoIColonnelli Exxx…Polzive!!! Il Consiglio Regionale approva le nuove regole per le comunali. Giacomelli mette un freno alle ambizioni di Fedriga: Sul terzo mandato al presidente bisogna riflettere. No al linguaggio di genere. Domani la conferenza stampa di Russo sul caso Acon.

Con i soli voti della maggioranza dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia (27 favorevoli 18 contrari) a sono state approvate le nuove regole per le comunali: terzo mandato per i sindaci dei comuni compresi fra o 5.000 e fino a 15 mila abitanti (coinvolti i municipi di Pasian di Prato, Basiliano, Fagagna, Remanzacco); soglia abbassata dal 50 al 40% nei ballottaggi e, nei comuni ove si presentasse un solo candidato sindaco, basta il 40% dei voti. Esclusi gli iscritti all’Aire. Modifiche che entreranno in vigore fin dalle prossime elezioni di giugno. Per autoconvincersi della bontà dei provvedimenti, il centrodestra si è esibito in spericolate teorie elettorali facendo capire di prediligere un sistema proporzionale (quel sistema non prevede limite di mandati) combinato a un maggioritario. Una soluzione da usare a seconda dell’umore dei segretari di partito o delle stagioni. Tuttavia il consiglio sembrava un circo. Le capriole lessicali incrociavano un sistema a elezione diretta con quello proporzionale. L’elezione di presidente con quella di consigliere. Un frasario di sbandate allucinanti che ieri ha fatto fuggire anche una scolaresca di un liceo di Udine. E oggi sono arrivati anche gli altolà del capogruppo di Fratelli d’Italia Giacomelli: “Sul terzo mandato al presidente della regione dobbbiamo riflettere”. Ciriani ringrazia. E Fedriga, presentissimo in aula, a difendere la volontà popolare ma ignorando Montesquieu. Questo il resoconto di Acon:

«Clima politicamente acceso anche nella seconda e ultima tranche di discussione sul disegno di legge numero 15 in Consiglio regionale, conclusa con la prevista approvazione a maggioranza (centrodestra a favore, tutte le opposizioni contrarie) della norma che modifica alcuni aspetti della legge elettorale per i Comuni. Vengono introdotte in particolare la possibilità di terzo mandato per i sindaci dei territori fino a 15mila abitanti e la nuova regola sui ballottaggi, d’ora in poi possibili solo se nessun candidato raggiungerà il 40% dei voti al primo turno. Nonostante i due articoli-chiave portati in Aula dall’assessore Pierpaolo Roberti fossero già stati approvati, nel tardo pomeriggio di ieri, i consiglieri si sono accalorati su due proposte presentate dai gruppi di minoranza. Giulia Massolino (Patto-Civica) ha provato a introdurre nel testo il linguaggio di genere, che prevede ad esempio di sostituire il termine “candidato” con “persona candidata“. Garantire questa concordanza è un aspetto importante”, ha sottolineato la prima firmataria, supportata dalla dem Manuela Celotti (che ha citato l’opinione favorevole dell’Accademia della Crusca), da Laura Fasiolo del Pd che ha invocato “un salto culturale”, dalla pentastellata Rosaria Capozzi, da Furio Honsell (Open) che ha fatto riferimento al linguista De Mauro e dal capogruppo del Patto-Civica, Massimo Moretuzzo, convinto che “non si tratti di una questione superficiale”. A tutti loro ha replicato Alessandro Basso (FdI), che considera “strumentali e inutili queste posizioni”, convinto che si tratti “di battaglie che non portano a niente. Indipendentemente dalle quote rosa – ha aggiunto Basso – ci sono donne che si candidano e prendono migliaia di voti o che ricoprono ruoli apicali in molti settori”. Ampio dibattito anche su un articolo proposto da Francesco Russo (Pd). L’esponente dem ha chiesto di aggiungere al ddl una norma che sancisca l’incompatibilità di sindaci e assessori in carica con i ruoli di parlamentare europeo, membro del Governo, deputato e senatore: “Chi fa l’assessore o il sindaco è impegnato a tempo pieno per la sua comunità”. L’emendamento, sottoscritto da 10 consiglieri del Pd, è stato supportato dal capogruppo dem Diego Moretti (“Come fa un parlamentare a mantenere l’incarico di sindaco o di assessore?), dai colleghi di gruppo Roberto Cosolini e Nicola Conficoni, dal capogruppo del Patto-Civica Massimo Moretuzzo e dal suo collega Enrico Bullian, da Furio Honsell di Open e, nel merito, anche da Serena Pellegrino di Avs». Domani alle ore 12 il consigliere Francesco Russo illustrerà in una conferenza stampa la sua interrogazione sul caso dell’Agenzia di stampa del consiglio regionale e il suo direttore Carini.