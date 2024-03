MonfalconeTabaccone Exxx…Polzive!!! Cisint accoglie Zaia stasera con la storica ordinanza del Consiglio di Stato: Gli islamici non possono pregare all’interno dei locali di via Duca d’Aosta e via Fain.

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia è atteso stasera a Monfalcone per la rassegna “Geografie”. Ad accoglierlo ci sarà la sindaca Cisint che gli comunicherà l’ordinanza del Consiglio di Stato rispetto alla sua battaglia sul rispetto delle norme relativamente ai luoghi di preghiera che gli islamici vorrebbero arbitrariamente abrogare e che invece la sindaca fa rispettare. Una lunga battaglia a suon di carte bollate e sentenze di tribunali che hanno dato ragione alla faraona dei cantieri. Teresa Billiani, avvocato del comune, ha rilevato: «Il Consiglio di Stato con ordinanza depositata in data odierna ha statuito che l’attività di preghiera diversamente da come richiesta dai due centri non può essere svolta presso i locali di via Duca d’Aosta e via don Fanin. In buona sostanza la richiesta avanzata dagli appellanti prima al Tar Fvg e poi al Consiglio di Stato di pregare all’interno dei due edifici, dove hanno sede le due associazioni, non è stata accolta nemmeno dal Consiglio di Stato. L’ordinanza – aggiunge Billiani – ha evidenziato che qualora le norme di natura urbanistica relative alla zonizzazione non lo consentano, un immobile non può essere trasformato in moschea. I rilievi del Consiglio di Stato si sono concentrati sui profili delicati di natura urbanistica relativi agli standard di sicurezza nonché incolumità pubblica. In conclusione – dice Billiani – le ordinanze comunali hanno a oggetto il divieto di praticare l’attività di culto presso i due locali e sotto questo profilo il Consiglio di Stato non ha accolto la sospensiva in quanto espressamente ha evidenziato che lì non si può pregare». Soddisfatta la sindaca che ha ribadito: «Per noi è un grande successo perché alla fine, gli islamici avevano impugnato le ordinanze e pretendevano di andare a pregare nelle due moschee e non ci sono riusciti». Per il legale rappresentante delle associazioni culturali islamiche Darus Salaam e Baitus Salat di Monfalcone, Vincenzo Latorraca, «il Consiglio di Stato ha ordinato la convocazione del tavolo di confronto con la massima sollecitudine e comunque entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza». Il libro di Zaia s’intitola: “Fà presto vai piano“.