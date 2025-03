YugoSulBrugo Exxx….Polzive!!! Nostalgia titina sul confine. A Gorizia spuntano bandiere della Stella Rossa. L’amministrazione comunale: Gesto squallido. Risolto il giallo.

Aveva destato indignazione a Gorizia il caso delle bandiere jugoslave con la Stella Rossa esposte ieri sera dalle finestre di un edificio in corso Verdi. L’iniziativa, di cui non si conoscono gli autori né eventuali rivendicazioni, ha suscitato numerose reazioni negative tra i cittadini. Non è tardata la risposta dell’amministrazione comunale, che ha condannato con fermezza l’accaduto, definendo il gesto “squallido” e accusando i responsabili di sostenere uno dei totalitarismi storici. Risolto il “mistero”. L’associazione culturale Agorè in occasione della fine di una mostra aveva esposto le bandiere.