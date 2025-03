FineRamadan Exxx…Polzive!!! Oggi la festa di Eid Al Fitr. A Monfalcone oltre 2.000 persone in preghiera. Come purificano l’anima gli islamici? Il rituale del sacrificio di animali vietato in Italia.

Il calendario lunare islamico marca oggi la fine del mese di Ramadan. A Monfalcone circa 2.000 persone si sono date appuntamento questa mattina in via Primo maggio per pregare. Si è trattato prevalentemente di fedeli appartenenti al Centro Baitus Salat di via Don Fanin, mentre altre orazioni hanno avuto luogo al centro intestato a Darus Salaam di via Duca d’Aosta.

I fedeli rimarcano: “Con il Ramadan purifichiamo la nostra anima”. In realtà la purificazione e i festeggiamenti per la fine del Ramadan prevedono il sacrificio rituale di animali con modalità vietate in Italia. Chi conosce bene le tradizioni islamiche parla di “momento raccapricciante” al quale i bambini vengono invitati ad assistere pregando ed esultando. Il coltello viene benedetto. Gli adulti ridono. “In alcuni paesi vengono allestiti macelli appositi ed è vietato praticare il rituale per strada. In altri luoghi senza regole (per esempio l’Egitto) le strade diventano ruscelli di sangue. Gli animali più grandi impiegano ore prima di morire e vengono lasciati dissanguare tra indicibili sofferenze…”.