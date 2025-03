DirezionePremiazione Exxx…Polzive!!! Trasferimento in vista per Gianna Zamaro direttrice della Direzione Centrale Salute Fvg “attenzionata” dall’Oms. Scatta il toto-nomi. Spunta il rallysta.

Gianna Zamaro, a capo della Direzione centrale salute Fvg risulta “attenzionata” dall’Organizzazione mondiale sanità della sede italiana di Venezia. L’organismo ritiene di potersi avvalere delle sue competenze relativamente a un progetto per un centro regionale sull’economia del benessere ed equità a beneficio dei cittadini. Va detto che la dirigente da anni collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità e Chris Brown, responsabile dell’ufficio europeo per gli investimenti per la salute e lo sviluppo dell’Oms ha chiesto un incontro col presidente Fedriga per discutere di come migliorare l’organizzazione del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Com’è naturale fra i corridoi già spuntano i nomi di coloro che, nell’eventualità della promozione-passaggio della dirigente Zamaro all’Oms, potrebbero sostituirla. Fra quelli in lista si rumoreggia su Giancarlo Riuscitti direttore dei servizi socio sanitari dell’azienda regionale di coordinamento sanitario Fvg.