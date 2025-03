FestaDelVino Exxx…Polzive!!! A Bertiolo la giunta regionale, in mancanza di sportivi friulani, celebra il ciclista romagnolo Pantani. L’assessore Anzil: “Simbolo di eccellenza per tutti i tifosi”.

Vino e sport un gemellaggio pirotecnico andato in scena a Bertiolo in occasione della tradizionale “Sagra del vino”. Solo che nel cuore del Friuli il protagonista non è un friulano bensì un romagnolo celebrato e venerato per via di un paio di collezionisti, dall’assessore alla cultura e vicepresidente Mario Anzil in rappresentanza della Regione. Cosa dirà il presidente sempre pronto ad esercitare la missione di “testimonial” su Instagram delle eccellenze friulane? L’assessore alla cultura e sport Anzil è intervenuto a margine della proiezione del docu-film “Il migliore”, pellicola girata nei luoghi simbolo di Pantani e tra la gente che ha conosciuto. L’iniziativa si collega alla mostra organizzata a Bertiolo e dedicata al campione che si è chiusa ieri insieme alla Festa del vino 2025. “La proiezione del film e la rassegna espositiva che sono stati organizzati a Bertiolo in occasione della Festa del vino rappresentano un bel preludio a quella che sarà la grande mostra sul ciclismo che andremo a inaugurare a Villa Manin di Passariano il 24 maggio prossimo, giorno in cui la villa sarà lambita dalla tappa del Giro d’Italia. È allora che potremo ammirare gran parte dei tesori storici conservati e messi a disposizione dai collezionisti Bulfon e Gallici” ha ricordato Anzil. In mostra a Bertiolo ci sono 18 biciclette di Pantani, noto per la grande attenzione ai dettagli.