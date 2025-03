Discendenti Pizzimenti Exxx…Polzive!!! Scoppia la bagarre sul diritto di cittadinanza. Il deputato friulano della Lega: “Servono correttivi”.

Ha avuto grande risonanza in Brasile, dove i discendenti italiani sono 32 milioni, la notizia della stretta sulla cittadinanza italiana decisa l’altro ieri dal Consiglio dei ministri. Tra le misure approvate c’è infatti la norma sullo ius sanguinis, che restringe la platea di coloro che, vantando una discendenza italiana, possono ottenere la cittadinanza. Da oggi, soltanto chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. “La cittadinanza è una cosa seria”, ha chiosato il ministro Tajani, aggiungendo che l’obiettivo è evitare la “commercializzazione” dei passaporti italiani.Fino a oggi, chiunque avesse un avo italiano dal 1861 in poi poteva richiedere il riconoscimento della cittadinanza per via giudiziaria. Un mercato fiorente per le agenzie di servizi, che offrivano anche sconti in cambio dell’ambito passaporto italiano, promettendo l’accesso al nostro sistema sanitario. Il risultato è stato la moltiplicazione del numero di elettori all’estero. Lega: “Servono correttivi”. FI: “Misura approvata anche da voi” Poche ore dopo l’approvazione della misura, la Lega ne ha preso già le distanze. I deputati del Carroccio chiedono modifiche. “Singolare – è l’affondo del deputato veneto della Lega Dimitri Coin – che nel governo qualcuno abbia deciso di dare una stretta ai discendenti di chi è emigrato all’estero, in larga parte di origine veneta, lombarda, piemontese o friulana, e quindi di cultura cattolica, ma poi pensi di regalare la cittadinanza a giovani immigrati che spesso sono islamici. Incredibile ci si preoccupi più dei nostri bisnonni: in aula saranno doverosi dei correttivi”. Graziano Pizzimenti avverte che in Parlamento “questa proposta” verrà affrontata e modificata. A stretto giro arriva la risposta piccata di Forza Italia: “Stupisce che i deputati della Lega dicano cose diverse rispetto a quello che hanno votato i loro stessi ministri in Cdm – dice l portavoce di FI Raffaele Nevi – Nell’iter di conversione in Parlamento tutto si può migliorare, ma questa mi pare una norma sacrosanta ed urgente anche per mettere fine a truffe e palesi violazioni della normativa sulla cittadinanza, che va meritata e non regalata”.