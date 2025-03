FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! La sinistra ignora il problema sicurezza a Udine derivato dai minori. Vidoni capogruppo di Fratelli d’Italia fa saltare le valvole ai terzomondisti: “Di fronte a chi delinque serve il pugno di ferro”.

Il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Luca Vidoni commmenta i lavori della commissione di ieri che “era convocata su richiesta di tutta l’opposizione con lo scopo di affrontare i gravi episodi di violenza avvenuti in città, né l’Assessore Gasparin né l’Assessore Toffano hanno speso una sola parola in merito agli ultimi fatti di cronaca, come l’ennesimo accoltellamento avvenuto a Borgo Stazione. Nessuna risposta alle nostre domande, nessun cenno ai nostri interventi. Per la maggioranza di centrosinistra a Udine, infatti, va tutto bene, senza rendersi conto che il problema sicurezza non è soltanto percepito, ma reale, come dimostrano i continui episodi criminali in città.

Invece di fornire risposte concrete su come affrontare il problema – afferma il capogruppo Vidoni -,l’unico intento degli assessori è stato quello di giustificare il comportamento di alcuni minori stranieri non accompagnati e di difendere chi gestisce i centri di accoglienza. È emerso chiaramente che questi minori, già responsabili di atti di delinquenza e microcriminalità, sono ancora ospiti nelle stesse strutture, invece di essere isolati per evitare che il loro comportamento influenzi anche i giovani che vogliono integrarsi correttamente.

Di fronte a chi delinque, non si deve aver paura di invocare la repressione, il pugno di ferro e l’isolamento in strutture più adeguate alle loro azioni, come le carceri minorili. Chi viene in Italia deve rispettare le nostre regole e, se non lo fa, deve essere rimpatriato.”