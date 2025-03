CratereSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Scattano le “purghe” per coloro che criticano il piano oncologico. Il caso Ubiali. Balani accusa: “Adesso ci si sveglia dal letargo?”.

Paolo Ubiali per aver sottoscritto un documento critico sul piano oncologico Fvg non sarà più il direttore del dipartimento di Chirurgia generale di Asfo a Pordenone. Una decisione che sta già facendo discutere l’ambiente dove il tecnico si era messo in luce fra i direttori di struttura firmatari del documento critico sul Piano oncologico Fvg. Sull’argomento interviene anche Alessandro Balani che ricorda i trascorsi: “40 anni in ospedale, di cui gli ultimi da direttore del dipartimento chirurgico isontino di Asugi. Un dibattito che sta interessando, nel breve termine, soprattutto AsuFc, dove la maggioranza dei sindacati di medici e comparto, sul “caso Latisana”, si è detta pronta allo stato di agitazione”. In ballo, sia per Spilimbergo che per Latisana c’è la proposta di un possibile partenariato. Balani sostiene che «qui ormai si gioca sui termini tecnici: esternalizzazione, appalti, partenariato pubblico privato». In quest’ultimo caso si tratta – rende noto – «di gruppi privati che progettano, finanziano, anche ristrutturano un ospedale, ma anche gestiscono alcuni servizi. Ed è proprio questo il problema. Qui non si tratta di costruire un ospedale, di acquisire apparecchiature o di ricorrere a esterni per qualche servizio diagnostico, qui si tratta di portare all’interno dell’ospedale, in aree critiche per la nostra salute, medici e infermieri acquisiti fuori dal Ssn. Adesso ci si sveglia dal letargo e si scopre che manca personale e come si risolve il problema? Andandolo a prendere da un’altra parte. Forse ascoltare un po’ di più i clinici e le loro grida di dolore invece di seguire una miope strategia del risparmio non avrebbe guastato».