FineVitaExxx…Polzive!!! Il Tribunale di Trieste nega l’accesso al suicidio assistito a Martina.

L’Associazione Luca Coscioni rende nota la decisione del Tribunale di Trieste del 25 marzo che non accoglie la richiesta di Martina Oppelli, triestina malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, di ordinare all’azienda sanitaria ASUGI di adeguarsi alla Corte costituzionale in relazione all’interpretazione del trattamento di sostegno vitale. Secondo i medici e il Tribunale, dunque, Martina non dipende da trattamento di sostegno vitale quindi non ha diritto ad accedere al “suicidio assistito” in Italia. “Questo rigetto – spiega l’avvocata Filomena Gallo – evidenzia che sia i medici del Servizio sanitario nazionale – ASUGI – sia la Giudice di Trieste non ritengono la decisione della Corte costituzionale vincolante“.