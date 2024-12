WerwolfDivision Exxx…Polzive!!! Il Friuli invaso dai neonazisti. Sgominato dalla Polizia il gruppo dei “LupiMannari” che si ispira al nazismo e a Himmler. 12 arresti in tutta Italia. Perquisizioni a Trieste e Pordenone. Volevano abbattere “il regime liberale”.

Sono stati disposti dal gip di Bologna e per tutto il Paese i 12 arresti compiuti in queste ore. Si tratta di individui che inneggiavano al nazismo e alla supremazia razziale. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni nei confronti di 25 indagati, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, a Bologna, Bari, Brindisi, Lecco, Milano, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Ravenna, Roma, Teramo, Trieste, Vercelli e Vicenza. L’associazione “Wefwolf Division”, successivamente rinominata “Divisione Nuova Alba”, era attiva anche in rete sulla piattaforma Telegram. Le indagini sono state svolte negli ultimi due anni dalle Digos di Napoli e Bologna, in sinergia con il Servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo interno con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Contestualmente, sono in corso altre 13 perquisizioni domiciliari. L’operazione è coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. La “Werwolf Division” (il nome viene dai “lupi mannari” nazisti guidati da Heinrich Himmler per contrastare l’avanzata delle forze alleate e sovietiche in Germania alla fine della Seconda guerra mondiale) era già finita nel mirino di un’inchiesta della Procura di Napoli nel maggio 2023 con otto indagati. In quell’occasione era emersa una rete Telegram gestita da Bologna che sarebbe servita per organizzare «atti eversivi violenti», inneggiandosi alla Shoah. L’indagine è partita nel 2022 da un volantino che circolava nel bolognese, e ritraeva un uomo con la «skullmask» armato e con il simbolo nazista del sole nero. Accanto una citazione dell’estremista di destra francese Dominique Venner: «Nulla sarà compiuto finché i germi del regime [liberale] non saranno sradicati fino all’ultima radice. Per questo bisogna distruggere la sua organizzazione politica, abbattere i suoi idoli e i suoi dogmi, eliminare i suoi padroni noti e quelli occulti, mostrare al popolo come è stato tradito, sfruttato e insozzato. Infine, ricostruire».