MovimentoInSfracellamento Exxx…Polzive!!! I miracolati 5 stelle friulani tremano per il quorum. Domani 5 dicembre è convocata l’assemblea virtuale per invitare gli iscritti a partecipare all’Assemblea Generale-Bis e cacciare Grillo. Conta più il deretano delle idee.

Beppe Grillo si è arreso al “grillicidio” che, con il 63,2% dei sì, ha decretato l’eliminazione del suo ruolo di garante del Movimento 5 Stelle. Il comico aveva impugnato il risultato dell’Assemblea Costituente e annunciato di far ripetere tutte le votazioni dal 5 all’8 dicembre. Alla notizia della ripetizione, molti iscritti sono precipitati nel panico. Col fondatore al comando addio deroga ai due mandati e, per coloro che volevano aprire il palazzo come una scatoletta di sgombro, la fine dell’inaspettata carriera politica. Grillo spera che il quorum non venga raggiunto i “miracolati” invece, si stanno organizzando per confermare il voto della prima assemblea. Anche in Friuli ci si organizza e la coordinatrice regionale Danielis ha diffuso il seguente invito: «Mi scuso per l’annullamento dell’ultima riunione regionale, Vito Crimi, che ringrazio, ci ha dato ulteriore disponibilità per giovedì 5 dicembre, vi ripropongo quindi l’invito, stavolta virtuale, a connettervi sul nostro server regionale di discord (link) dalle 19.00 alle 21.00.

L’obiettivo – afferma Danielis – è quello di condividere informazioni sul percorso della Costituente, spiegare le scelte che son state fatte, mettersi a disposizione per chiarire dubbi e curiosità, ma anche condividere un momento di dibattito su questo passaggio, così importante che si può già considerare uno spartiacque, della storia del MoVimento 5 Stelle.

Avremo modo di esprimere i timori e le speranze che abbiamo, consapevoli che il percorso è ancora a metà del guado, che le indicazioni dell’Assemblea Costituente devono ancora concretamente essere recepite nei nostri regolamenti, e che queste modifiche dovranno ulteriormente essere discusse ed approvate.

Cercheremo di parlarne nel rispetto delle diverse posizioni, perché ognuno possa poi affrontare il ri-voto con tutta la serenità possibile, libero di esprimere ancora una volta la propria personale posizione. L’ordine del giorno:

1 Breve descrizione delle tappe del percorso costituente. 2 Interventi degli ospiti. 3 Dibattito e domande. Vi ringrazio in anticipo per la partecipazione la passione e l’impegno che ci mettete ogni giorno. Quali sono le ragioni di questa improvvisa chiamata “virtuale?”.

Dall’entourage grillino l’ipotesi più accreditata è quella che l’assemblea di domani è un pretesto per sventare il pericolo del battiquorum per la seconda Assemblea Costituente che dovrebbe confermare la cacciata del fondatore. Chi sono i fedelissimi di Conte in Fvg? Patuanelli, Sergo, Capozzi, Danielis, Menis, Mara Turani e altri che antepongono il parcheggio in poltrona alle storiche ragioni del fondatore che li ha miracolati. Ormai all’interno del movimento si parla di scissione con analisi di percentuali allarmanti per ciò che resta dei grillini. Gli analisti, invitati l’altra sera a trattare il tema a “Porta a Porta”, hanno preso in considerazione le due unità: un nuovo partito di Grillo e uno di Conte. Quanti voti a Grillo? il 28%, mentre a Conte andrebbe il 65% del gradimento (il 2% non sa e il 5% non voterebbe nessuno dei due). Se parametrato ai valori odierni, dove i 5Stelle sono stimati all’11% a livello nazionale, significherebbe 7% a Conte e 4% a Grillo. Dopodomani la sentenza.