WeekEndPordenone Exxx…Polzive!!! Friuli sempre più allucinato. Cocaina e bollicine nel capoluogo. Arrestato un senegalese con 37 dosi di coca.

La settimana scorsa le forze dell’ordine avevano stimato in circa un migliaio i clienti che dal Friuli e Veneto si fiondavano a Mestre per rifornirsi di cocaina. Oggi la Guardia di Finanza di Pordenone ha tratto in arresto un pregiudicato senegalese con 37 dosi di cocaina e 1.370 euro in contanti. L’operazione è nata da un controllo casuale eseguito dai militari del Gruppo di Pordenone nella centrale via Montereale, dove l’uomo si aggirava con fare sospetto. L’ispezione degli effetti personali ha permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire 37 dosi di cocaina e 1.370 euro in banconote di piccolo e medio taglio, presumibile provento del recente spaccio. L’uomo, pregiudicato per reati analoghi, è stato tratto in arresto.