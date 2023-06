VergognaApu Exxx…Polzive!!! La squadra di Predone si dimostra la più antifriulana del torneo. Il Coach Finetti impedisce al capitano Antonutti di salutare il suo pubblico di Udine.

Dopo il guano di mercoledì, c’è un gran parlare delle sorti della squadra di pallacanestro di Udine Apu Old Wild West. Chi va, chi viene, chi resta e la delusione dei due americani noti (uno in particolare) più che altro per l’attenzione dedicata al pubblico della squadra avversaria che per l’impegno sul parquet. Nel quartier generale di Pedone-faraone nessuno si aspettava di ricevere 3 bastonate consecutive contro il Forlì dopo che, con molta fatica, l’Apu aveva raggiunto la fase delle semifinali dei playoff di A2 battendo per soli due punti la Gesteco di Cividale. Ma la squadra di Udine non è stata sconfitta solo sul campo, bensì anche sugli spalti del Carnera e da parte di tutto il pubblico friulano. Con una decisione discutibile e ingiustificata, il coach Finetti, pupillo di Pedone-faraone, non ha fatto giocare l’ultima partita al capitano della squadra Michele Antonutti. Va considerato che per lui sarebbe stata l’ultima occasione per salutare sul campo i suoi tifosi. Da aggiungere che Michele Antonutti non è solo il capitano della squadra di Udine ma è anche un testimonial del Friuli e del capoluogo friulano. Un beniamino, un erede del Patriarcato di Aquileia, dei valori occidentali ed europei intrecciati con l’agonismo sportivo. Non aver fatto giocare il capitano è stato un insulto allo sport friulano e ai tifosi che hanno seguito le vicissitudini dell’Apu durante questa stagione. Per questo motivo, per la coppia degli “scappati di casa” Pedone-Finetti, il baccalà è doppio. Il riassetto di una squadra parte da qui. Il resto appartiene alla zootecnìa.