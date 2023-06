TuoniDeToni Exxx….Polzive!!! Il sindaco di Udine intona l’inno del Liverpool: You’ll never walk alone…Gli assessori si dimettono per lasciare spazio ai consiglieri.

I primi furono i Pink Floyd a sorprendere i fans. Alla fine del brano Fearless avevano inserito il coro dell’inno della squadra di calcio del Liverpool, che tradotto in italiano sta a significare: “Non camminerete mai soli” a testimoniare la vicinanza dei tifosi alla propria squadra. Ora tocca al sindaco di Udine cui deve essersi ispirato al testo di Rogers e Hammerstein per dimostrare la compattezza della coalizione dando modo ai primi consiglieri non eletti di entrare in consiglio. Potrebbero essere 7 i nuovi ingressi e forse anche 8. I consiglieri comunali nominati assessori del Pd, del Terzo Polo e della lista De Toni daranno le dimissioni dalla carica elettiva per lasciare il posto ai primi dei non eletti. Di Colautti ne avevamo già parlato. Entrerà in consiglio già lunedì in virtù delle dimissioni dell’assessore Andrea Zini. Alle dimissioni dell’esponente del Terzo Polo seguiranno quelle della pattuglia del PD, e precisamente: Venanzi, Eleonora Meloni, Stefano Gasparin e Rosi Toffano. Al loro posto entreranno in consiglio, Salvatore Spitaleri, Paolo Marsich, Manuela Daniel e Carolina Zanier. Anche i due assessori della lista De Toni, Federica Pirone e Gea Arcella lasceranno lo scranno dell’assemblea a Davide Gollini e Lorenzo Croattini (già assessore all’ambiente nella giunta Cecotti). In totale sono 7 i nuovi consiglieri che potrebbero diventare 8 se Arianna Facchini di Alleanza Verdi e Sinistra dovesse rinunciare al seggio di consigliere. Il tema delle dimissioni dei consiglieri nominati assessori è sempre stato oggetto di feroci polemiche all’interno dei partiti. Tante promesse ma poi nei fatti nessuno si dimetteva. Questo è un nuovo corso udinese, ispirato all’inno di una squadra di calcio.