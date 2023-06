Espulsioni Exxx…Polzive!!! Tensioni sul progetto del municipio da 6 milioni di euri di Forni di Sopra. Lenna toglie l’incarico al Rup. Nuovi uffici per l’Arpa a Pordenone: impegno di spesa di 5 milioni di euri.

Considerando l’aumento delle materie prime, non è lontana dalla realtà la cifra di 6 milioni di euri che verrà impegnata per riqualificare il nuovo municipio di Forni di Sopra, 900 anime. E il sindaco Marco Lenna vuole fare in fretta, prima delle elezioni comunali del prossimo anno. Proprio per la volontà di voler “accelerare” l’iter progettuale ed esecutivo dell’intervento, il sindaco-faraone ha ritenuto di sollevare dall’incarico l’arch. Dario Ioan per il proseguo della procedura e di individuare una nuova figura professionale atta a svolgere il servizio richiesto. Il progetto si tinge di giallo poiché l’architetto codroipese Dario Ioan ha svolto il ruolo di Rup in diverse opere progettate dal comune. Il prossimo anno si vota e Lenna ha già iniziato la campagna elettorale casa per casa. Presentando la opera più inutile di tutto l’Alto Friuli: un muncipio da 6 milioni di euri con ufficio del sindaco di 200metri quadri con vista sul Varmost. L’espulsione del Rup Ioan è stata rimpiazzata dal geometra Orlando Gonano, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni presso la Comunità di Montagna, sarà Gonano il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Intervento edilizio di messa in sicurezza e ristrutturazione della sede municipale“ di Forni di Sopra. Ma c’è un’altra opera che sfiora i 5 milioni di euri, ed è quella dell’Arpa Fvg. L’agenzia regionale per l’ambiente dovrà completare i lavori di costruzione dell’edificio per uffici e laboratori da destinare a nuova sede dell’Agenzia in Pordenone. La ditta che si è aggiudicata l’appalto, con un ribasso del 3,41%, è la I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a r.l. di Ronchi del Legionari (GO). Importo, Iva inclusa 4 milioni 914 mila euri. Arpa Felix.