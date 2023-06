FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Il caso acciaieria di San Giorgio finisce in Parlamento. A Gonars (Ud) la giunta di centrodestra si dissocia dall’assessore Bini e firma un ordine del giorno per dire no all’impianto siderurgico.

Come riporta il “Gazzettino” di oggi, Luana Zanella, deputata veneta di “Sinistra-Alleanza Verdi”, ha presentato un’interrogazione alla Camera rivolta al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per sapere se i due ministri siano o meno a conoscenza del fatto che la regione Friuli Venezia Giulia abbia sottoscritto un accordo di programma con gruppi industriali per la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico nella zona industriale dell’Aussa Corno, San Giorgio di Nogaro. Nell’interrogazione viene rilevato il fatto che l’ambito lagunare riveste una particolare valenza ambientale come zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale all’interno della rete europea natura 2000. Strano, rileva “Il Gazzettino”, che a presentare l’istanza sia stato un parlamentare veneto e non un friulano. E infatti i comuni ricadenti nel sito “Laguna di Marano e Grado” e del “Parco Intercomunale del fiume Corno” si sono mobilitati attraverso una vivace attività amministrativa per impedire l’insediamento di un nuovo polo siderurgico. Nella giornata di ieri, la giunta di centrodestra del comune di Gonars ha sottoscritto un ordine del giorno che verrà discusso al prossimo consiglio comunale. Le firme sono del sindaco Ivan Boemo, degli assessori Maria Cristina Stradolini, Daniela Savolet, Davide Savorgnan e Irene Martelossi. Nel documento i sottoscrittori sottolineano che “non è accettabile un progetto d’insediamento industriale siderurgico che possa compromettere un contesto ambientale tutelato qual’è l’ambente della Laguna di Marano Lagunare e Grado. Pertanto i sottoscrittori chiedono al presidente Fedriga, assessori e consiglieri regionali, di porre in essere ogni azione necessaria a tutelare tutta la fascia costiera regionale che comprende la Laguna di Grado-Marano e gli affluenti come il fiume Corno”. Probabilmente il documento sarà portato in discussione al prossimo consiglio comunale e sarà interessante notare quale sarà l’indicazione di voto dei consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia in assemblea.