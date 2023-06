MartignaccoSbaracco Exxx…Polzive!!! Dopo appena due mesi trema la giunta del sindaco Delendi. La rete dell’ex sindaco Casali suona la ritirata: Pinzan Zuliani e Polizzotto pronti a uscire dalla maggioranza.

Emergono in questi giorni le incrostazioni ancora indurite fra la vecchia maggioranza (Casali) e la nuova amministrazione (sindaco Delendi) del comune di Martignacco. Il nuovo sindaco era stato eletto in virtù di una strana e fumosa alleanza imbastita dai registi Saro-Quai-Tosolini e Venuti. Promesse e smentite cadevano come birilli. Michele Stella, dopo gli ammiccamenti, è stato costretto a fare un passo indietro dalla candidatura a sindaco; la vice, Antonella Orzan, si è candidata col PD alle regionali e il sindaco uscente Casali aveva compiuto una capriola clamorosa passando dal Terzo Polo al Patto di Moretuzzo dove aveva tentato la corsa per Trieste. Ambedue non hanno avuto fortuna. Le conseguenze percuotono la maggioranza e soprattutto quella parte che fa riferimento alla corrente dell’ex sindaco Casali. Tant’è che solo due giorni fa, uno dei fedelissimi dell’ex sindaco, l’assessore Alex Pinzan, scriveva sul suo profilo facebook: “Cosa succede in città?” prendendo a prestito un brano di Vasco Rossi. Si ritiene che due assessori e un consigliere della lista “Continuità e Futuro Lista Civica” (Pinzan Zuliani e Polizzotto) che tiene in piedi la maggioranza, abbiano chiesto una verifica. Il significato di verifica va interpretato a seconda delle circostanze. Questo potrebbe essere inteso come un documento di sfiducia.