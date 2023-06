TargatoIlluminato Exxx…Polzive!!! Il leader della CopagriFvg punta sul rilancio in grande stile della Ribolla Gialla: “Potenzialità enormi”.

Valentino Targato, presidente della Confederazione Produttori Agricoli del Friuli Venezia Giulia, non ha dubbi: «Dobbiamo investire sulla ribolla gialla». Lo ha ribadito durante i lavori del VI Congresso nazionale della Copagri dove i vertici nazionali hanno espressamente invitato l’imprenditore di Codroipo a far parte dell’organismo nazionale. «Durante la trasferta romana – ha ricordato il presidente della Copagri FVG – ho avuto modo di interloquire con il senatore De Carlo, registrando con grande piacere il suo consenso e il suo impegno a portare avanti le nostre istanze in merito al rilancio del Ribolla Gialla, che come noto è un vitigno a bacca bianca autoctono della nostra Regione il quale, oltre a essere molto apprezzato, è uno dei fiori all’occhiello della produzione vitivinicola regionale. Bisogna riportare nei tavoli regionali e nazionali l’argomento Ribolla Gialla; da anni cerco di risolvere questo problema e sono tuttora convinto che le potenzialità del prodotto siano enormi; troppo tempo si è perso e quindi speriamo che la questione venga risolta in più in fretta possibile, magari istituendo un tavolo di confronto che veda coinvolte le istituzioni e le associazioni di rappresentanza», ha concluso il presidente Targato. Si tratta di credere nei prodotti friulani che combinano enogastromia con turismo. Targato allarga l’obiettivo: «Lavoreremo per raggiungere gli ambiziosi progetti che ci siamo prefissati, puntando in particolare sulla necessità di agevolare il più possibile l’accesso al credito per le aziende agricole, valorizzare la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio e perseguire una politica di sovranità alimentare che tuteli gli interessi dell’agroalimentare e valorizzi le Indicazioni geografiche”, spiega Targato, esprimendo soddisfazione anche per un recente scambio di opinioni sul tema intercorso con il ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e i presidenti della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato Luca De Carlo e della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni.