SfracelloApu Exxx…Polzive!!! La squadra di basket che fa il dito agli avversari esce sconfitta anche al Carnera. Figuraccia del brand “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Predone furioso con i due “americani”: Uno era in sciopero.

Udinesi del basket eliminati in semifinale. Terza sconfitta consecutiva per l’Apu, 65 a 83, che fa fare una figuraccia anche al brand fiore all’occhiello di Fedriga e Bini: “Io Sono Friuli Venezia Giulia” (vedi foto dell’allenatore Finetti) in bella mostra durante le interviste post gara. Il presidente Pedone commenta: «Una serie di problemi enormi dalla coppia degli americani (cui non fa i nomi ma sono Briscoe e Terry). Uno ce lo trasciniamo da settembre, si è visto: era in sciopero!”. Eliminata l’Apu dopo la sconfitta di ieri sera contro il Forlì ai playoff di A2 al palasport Carnera di Udine. 3 partite, 3 sconfitte. Un’irriconoscibile Apu Old Wild West resterà in A2 anche la prossima stagione. La squadra diventata famosa per i dileggi e “i diti” dei giocatori rivolti alla tribuna dei “cugini” della Gesteco di Cividale, si arrende in malo modo senza l’onore delle armi di poter disputare lo spareggio e una seconda partita in casa: asfaltati anche in casa. Isaiah Briscoe ha giocato 13 minuti e realizzato solo 4 punti. Nobile, 22 minuti e 2 punti. Il povero Finetti, se la squadra stavolta ha fatto schifo al cazzo, non ha colpe. Che l’Apu fosse in difficoltà in questa fase delle semifinali lo si era capito fin dall’ultima partita contro la Gesteco di Cividale vinta per un soffio di appena due punti di vantaggio. Quelli dell’Apu Old Wild West pensavano di liquidare la Gesteco in tre partite, invece sono stati costretti a giocarne 5.