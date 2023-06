FineVita Fvg Exxx…Polzive!!! L’azienda sanitaria di Trieste non riconosce una sentenza della Corte Costituzionale. Appello a Fedriga. Depositato un esposto ai Carabinieri e un ricorso al giudice civile.

Nel primo pomeriggio di oggi, davanti al Tribunale di Trieste si è svolta la conferenza stampa dell’associazione “Luca Coscioni” sul caso di una donna del capoluogo giuliano colpita dalla sclerosi multipla. I legali Filomena Gallo, Francesca Re ed Angelo Calandrini, in ragione del rifiuto dell’azienda sanitaria giuliano isontina di procedere alle verifiche previste dalla “sentenza Cappato” pronunciata dalla Corte Costituzionale rispetto alle persone affette da sclerosi multipla, hanno annunciato di aver depositato una denuncia per rifiuto/omissione di atti d’ufficio e un ricorso d’urgenza dinanzi al giudice civile. Sono queste le azioni legali che la donna ha deciso di intraprendere contro l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi). “Anna” (nome di fantasia) attende una risposta dall’Asugi dal 4 novembre dello scorso anno. Durante l’incontro con i giornalisti, Filomena Gallo, esponente dell’associazione Luca Coscioni, ha letto una lettera di “Anna” in cui descrive il suo stato: «…la sofferenza che provo non ha confine, desidero di poter essere libera di scegliere quando morire, visto il peggioramento della mia malattia. Chiedo ai dirigenti della mia azienda sanitaria: sapete cosa significa essere malati come me? sono trascorsi sei mesi dalla richiesta di modalità per poter decidere di dire basta! diffide, solleciti e un’unica comunicazione che mi informa che in questa regione non possono procedere e che attendono una legge. Mi chiedo: a Trieste la sentenza della Corte Costituzionale non ha valore mentre nel resto d’Italia si? Chiedo al presidente della regione di intervenire per il rispetto del mio diritto di scelta». “Oggi – ricorda Filomena Gallo – si è tenuta la prima udienza per ricorso d’urgenza in cui abbiamo chiesto al giudice di ordinare all’azienda sanitaria di effettuare le verifiche sulle condizioni di salute di “Anna”. E’ affetta da una patologia irreversibile?”. I medici dell’azienda sanitaria dovranno verificare qual’è il farmaco e le modalità per poter procedere. Poi ci dovrà essere il parere del Comitato Etico previsto dalla Consulta. “Anna” da sei mesi attende queste verifiche. L’Asugi ha dichiarato che non è competenza regionale. Durate lo svolgimento dell’udienza in Tribunale, i legali dell’azienda Sanitaria hanno ribadito che non interverranno come ha reso noto Filomena Gallo: «disconoscendo illegittimamente gli effetti e la portata della sentenza della Consulta, è quindi chiara la posizione di ostruzionismo politico-ideologico da parte del Sistema Sanitario in Regione Friuli Venezia Giulia, in palese contrasto con la Costituzione. L’Asugi sta quindi volontariamente calpestando la libertà di autodeterminarsi di “Anna”, nonostante questa sia costituzionalmente tutelata. A seguito dell’esposto oggi depositato per le responsabilità penali dell’Azienda Sanitaria, sarà la Procura della Repubblica di Trieste a svolgere le dovute indagini».