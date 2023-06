AltoFriuli Exxx…Polzive!!! Sbrego politico sull’incontro organizzato ieri dal Consorzio di Tolmezzo sulla viabilità. Perché non è stato invitato il consigliere regionale del PD Massimo Mentil? Chi ha “pilotato” gli inviti?

Ieri mattina, presso la sede della Gortani Srl di Amaro (Ud), si è svolto un vertice organizzato dal Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo sul cronico tema della viabilità in Alto Friuli e dei possibili sviluppi. All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, di Fvg Strade, il presidente della Comunità di montagna della Carnia, Ermes De Crignis e i sindaci Laura Zanella (Amaro), Domenico Giatti (Villa Santina), Amedeo Pascolo (Venzone) e l’assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. Assente e “strategicamente” non invitato, il consigliere regionale del Pd Massimo Mentil, colui che, più di altri, ha tenuto il punto sulla questione della viabilità e in particolare sullo scandaloso caso del ponte sul Fella all’altezza del tratto Amaro-Venzone. Secondo l’assessore Zilli l’incontro è stato «importante e costruttivo con i sindaci e le imprese del territorio per concentrare l’attenzione sugli investimenti e sugli sviluppi della viabilità dell’Alto Friuli. Una delle priorità del secondo mandato dell’Amministrazione Fedriga – ha ricordato l’assessore – è proprio quella di incentivare ancora di più il dialogo e il confronto con i Comuni e il mondo delle imprese». Con chi intavolerebbe “il dialogo” l’assessore se non invita, o lui o il Consorzio, nemmeno il principale rappresentante nell’assemblea di Trieste eletto nel territorio? Il consigliere regionale Mentil proprio recentemente aveva posto l’attenzione della viabilità in Carnia con un’interrogazione all’assessore Amirante. «Il ponte sul fiume Fella tra Amaro e Venzone è dichiarato inagibile ancora dal 2018 e nessuno ha mosso un dito. La Carnia non è isolata solo grazie al fatto che viene utilizzato quello della vecchia ferrovia. Dopo i cinque anni dalla modifica alla viabilità sul vecchio ponte, ora dovremo attenderne altri tre, se tutto andrà secondo il cronoprogramma illustrato a maggio dalla Giunta regionale, per la definitiva realizzazione del nuovo ponte. Apprezzando la presa in carico del problema da parte dell’assessore Amirante, resta comunque una preoccupazione di fondo visto come sono andate le cose in passato. Terremo quindi alta l’attenzione, auspicando una velocizzazione, per quanto possibile, del programma di interventi». Mentil mette la giunta regionale Fedriga di fronte alle promesse non mantenute in passato. Pertanto il consigliere dei Dem rincara la dose: «Il territorio, i cittadini e i pendolari che si muovono attorno ai Comuni di Amaro e Venzone e alla zona industriale carnica hanno bisogno di certezze. Per questo abbiamo presentato un accesso agli atti – continua il consigliere dei democratici – per prendere visione e approfondire il progetto presentato e le autorizzazioni ottenute, perché crediamo che otto anni, salvo ulteriori ritardi, per un’opera di questa importanza, siano comunque tanti, soprattutto dopo che nei cinque anni passati abbiamo sentito promesse e annunci sulla immediata soluzione del problema». Chi temeva la presenza di Mentil ieri nella sede della Gortani? Carnia infetta…Regione malata.