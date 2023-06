MartignaccoSbaracco Exxx…Polzive!!! Fallisce il blitz del trio “Comunità e Futuro”: dimissioni ritirate. A Colloredo di Monte Albano tramonta il monocolore Ovan.

Non è durata nemmeno lo “spazio di un mattino” la mini crisi che gli esponenti della lista civica di Martignacco “Continuità e Futuro” avevano elaborato. Le dimissioni da assessori di Pinzan e Zuliani sono state ritirate. Ieri pomeriggio c’è stato un vertice col sindaco Delendi in cui gli insurrezionalisti hanno alzato bandiera bianca e battuto ritirata. Secondo rimbalzi dalla periferia, l’operazione avrebbe dovuto avere come obiettivo il rientro nell’orbita amministrativa dell’ex sindaco Casali che mantiene ancora ottime relazioni con la parte più conservatrice della cittadina e con la Parrocchia. L’ex sindaco aveva rinunciato a ricandidarsi in comune per tentare la corsa a Trieste con il “Patto” di Moretuzzo. Non è stato eletto. Quanto durerà l’armonia? gli addetti assicurano: “molto poco”. Probabile, visto che la giunta Delendi si è insediata solo due mesi fa e le schermaglie sono già iniziate.

Più complicata la situazione a Colloredo di Monte Albano dove il feudo del sindaco Luca Ovan sta vacillando. Mercoledì in consiglio comunale c’è stato il caos sull’introduzione del porta porta per la raccolta rifiuti. I residenti, in maggioranza, si erano già espressi contro la nuova misura e il sindaco Ovan, capito la malaparata, ha consegnato la patata bollente del porta a porta al capogruppo della civica Miramontes, il quale ha inserito all’ordine del giorno una mozione sull’argomento che ha fatto saltare il banco della maggioranza. Per protesta alcuni consiglieri comunali sono usciti dall’aula facendo mancare il numero legale e la conseguente sospensione dei lavori. Rimettono le deleghe 2 assessori: Antonio Rigo e Patrizia Miolo che andranno a formare un nuovo gruppo consiliare: “Colloredo 2.0”. E’ iniziata la campagna elettorale per le comunali del prossimo anno. Luca Ovan è al secondo mandato e, con la nuova norma regionale, potrebbe puntare al terzo visto che il comune di Colloredo non supera i 5.000 abitanti. Ma da ieri gli scenari sono improvvisamente mutati.