BinBinVolpìn Exxx…Polzive!!! Roberto Cosolini interroga il presidente Fedriga sul caso del dirigente-assessore: Si esprima sull’incompatibilità di Bini.

Un’interrogazione firmata dal consigliere regionale dei democratici Roberto Cosolini e rivolta al presidente Fedriga è stata depositata in regione. Il consigliere trae spunto dalla bufera che ha travolto l’assessore alle attività produttive Sergio Bini (qui in foto mentre abbraccia (????) il leader del “Patto per l’Autonomia” Massimo Moretuzzo), per chiedere al presidente se «il gruppo Euro&Promos” gestisca servizi di qualunque genere per conto della regione o di altri enti e – qualora fosse vero – non ritenga di fatto non compatibile la posizione di Sergio Bini nella stessa società con l’incarico di assessore». L’istanza è legittima dopo che, in seguito al question time del capogruppo del “Patto” Massimo Moretuzzo, è emerso che l’assessore alle attività produttive e al turismo «oltre a detenere le azioni di maggioranza relativa nella Spa risulta inquadrato e retribuito, per sua stessa ammissione, come dirigente apicale (busta paga da 31mila euri-mese ndr) pur in assenza di deleghe operative». Cosolini ricorda la legge regionale del 2004 che indica, fra i casi d’incompatibilità con la carica di assessore, i ruoli di amministratore, consulente legale o amministrativo in società di imprese che “gestiscono servizi per conto della regione o di enti regionali”. In realtà, fra i clienti di Euro&Promos risultano parecchie amministrazioni pubbliche. Alcune le ha elencate Moretuzzo in aula come il comune di Trieste e alcune case di riposo. Cosolini commenta lo spirito della legge citata da Cosolini che è quello di “escludere il rischio di conflitto d’interesse determinato dal detenere posizioni strategiche in società che operano per la regione o i suoi enti”. Nel caso dell’assessore regionale la contaminazione, se non l’influenza, è acclarata. Tant’è che Cosolini osserva: «Se oltre a vedersi assegnare commesse partecipando ad appalti di comuni e altri enti in Friuli VG, fosse confermato che vi sono rapporti con la regione, gli enti locali e le aziende del Servizio sanitario, saremmo ben oltre un problema di opportunità». Il conflitto d’interessi sarebbe palese. Il consigliere regionale chiede anche di sapere quando verranno pubblicati i Curriculum vitae dei membri della giunta regionale e i relativi altri incarichi.