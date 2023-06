LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! La partitocrazia sistema Stefano Turchet, candidato negazionista trombato alle regionali Fvg. E’ il nuovo presidente e A.D. di Ecosinergie di San Vito (Pn): Tirerà 30mila euri/anno.

Di “Ecosinergie Srl” di San Vito al Tagliamento (PN), su queste pagine se ne era parlato alcuni anni fa a proposito di una selezione furbetta per l’assunzione di una parente molto stretta di un esponente di vertice di Ambiente Servizi, la società che controlla Ecosinergie. Oggi si ritorna sulle due partecipate pubbliche per via di un “accomodamento” frutto di un accordo partitocratico che stabilisce la spartizione di poltrone su una base predefinita. Ieri, l’assemblea di “Ambiente & Servizi” ha nominato i nomi dei nuovi vertici della controllata Ecosinergie srl: Presidente Stefano Turchet, che rivestirà anche il ruolo di amministratore delegato e consiglieri, Guido Guidi (espressione di Fratelli d’Italia) ed Elena Francescutti (comune di San Vito).

Il presidente Stefano Turchet, consigliere regionale uscente della Lega, è stato candidato alle ultime regionali nel collegio di Pordenone e non è riuscito a bissare il successo di 5 anni prima. E’ risultato 5° dietro a Stefano Zannier, Lucia Buna, Tavella e Alfonso Singh. Tavella è in attesa delle dimissioni da consigliere dell’assessore Stefano Zannier per entrare in consiglio, mentre Singh ricerca nuove sfide. Ecco allora che, visti gli accordi fra i partiti, si è aperta la sistemazione per Stefano Turchet. Il doppio ruolo di presidente del Cda e di amministratore delegato gli consentirà di tirare un compenso di circa 30mila euri/anno. Va detto che alcuni mesi fa, il leghista aveva sorpreso la platea di mezzo Friuli finendo sulla stampa nazionale per le sue posizioni negazioniste in materia di ambiente. Nel gennaio scorso riferiva: «Io dico sempre che le attività umane contribuiscono alla variazione del clima come uno starnuto durante un temporale. Se ci poniamo come obiettivo ‘CO2 zero’, alla fine saremo morti. Ma siamo veramente sicuri – tuonava Turchet – che modificare il nostro stile di vita comporterà che la temperatura non salirà più? Io penso che tra qualche migliaio di anni, o forse anche prima, la temperatura comincerà a scendere». E ancora: «I cambiamenti climatici e le catastrofi ci sono sempre stati. Questi eventi ci sono da quando esiste l’uomo, la differenza è che in passato non c’erano i giornali e i social e le cose non venivano enfatizzate». Quindi la colpa è dei social e dei giornali.

Per concludere va ribadito che la mission di “EcosinergieSrl” è quella di “svolgere la propria attività arrecando il minor impatto all’ambiente nel contesto nel quale opera conciliando gli interessi economici di contenimento dei costi del ciclo dei rifiuti a carico dei cittadini con le esigenze della tutela del territorio e della salute e sicurezza sul lavoro”. Il cortocircuito è scattato.