ChampionsLeague Exxx…Polzive!!! Il Manchester City vince il torneo per 1 a 0 contro una sfortunata Inter. La squadra di Guardiola nel mirino della giustizia sportiva: accertati 100 presunti illeciti.

Il Manchester City è da tempo nel mirino della giustizia sportiva inglese per una serie di presunte violazioni delle norme sul fair play finanziario. Quello locale, però, non quello della UEFA: lì c’è già stato un procedimento e si è chiuso con l’ultima parola del TAS di Losanna, che nel 2020 ha annullato l’iniziale squalifica di due anni dalle competizioni continentali, comminando una multa da 10 milioni di euro e riammettendo gli uomini di Pep Guardiola in Champions League. Ma se dall’inchiesta della Premier League dovesse emergere altro, potrebbero esserci ripercussioni in ambito europeo? Le accuse di cui deve rispondere il Manchester City:

Non si conosce il numero esatto delle violazioni riscontrate dagli inquirenti (i media inglesi indicano oltre 100 presunti illeciti), ma quel che è certo è che la Premier League intende far luce sui conti del Manchester City dalla stagione 2009/10 alla stagione 2017/18, chiedendo inoltre al club di collaborare “con la più assoluta buona fede”, fornendo i documenti relativi alle successive cinque stagioni sportive, inclusa quella attualmente in corso. Due anni e mezzo dopo, la Premier League ha riaperto il caso, stavolta internamente. Per tutte le stagioni che vanno dalla 2009/10 alla 2017/18, la prima accusa è di aver violato le norme della lega che prevedono di fornire «informazioni finanziarie accurate che forniscano una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (comprese le entrate di sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi». Nel secondo punto, l’accusa riguarda i «dettagli completi sulla remunerazione del manager nei relativi contratti» dalla stagione 2009/10 alla stagione 2012/13 (periodo in cui il manager del City è stato l’attuale ct dell’Italia, Roberto Mancini) e per i giocatori, dal 2010/11 al 2015/16. Il terzo punto del deferimento si basa sull’accusa di aver violato «le regole della Premier League che impongono a un club affiliato di conformarsi ai regolamenti UEFA, inclusi i Regolamenti UEFA per le Licenze per Club e il Fair Play Finanziario», dalla stagione 2013/14 alla stagione 2017/18. Dal 2015/16 al 2017/18, invece, l’inchiesta è anche sul mancato rispetto delle regole della Premier League sulla redditività e sulla sostenibilità.