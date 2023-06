FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Celebrazioni dei 50 anni dei cantieri Marina San Giorgio (Ud). Capriola del titolare Piccinin che invita l’assessore regionale facilitatore dell’acciaieria. Tuona l’Assomarinas.

Grande festa stamattina a San Giorgio di Nogaro per le celebrazioni dei 50 anni di attività dei cantieri Marina San Giorgio. Gli stabilimenti navali si trovano lungo il fiume Corno e ben distante da Punta Sud della zona industriale dove dovrebbe sorgere il famigerato impianto siderurgico. Per l’occasione il titolare Piccinin ha invitato l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, colui che si è impegnato in prima persona sul progetto della mega acciaieria. La notizia della presenza dell’esponente della giunta Fedriga ha destato parecchio malumore in laguna soprattutto fra i colleghi delle altre marine e alcuni imprenditori della zona. Chi scrive intervistò lo scorso anno Roberto Perocchio, presidente di Assomarina che sull’argomento ricordava: «Gli operatori del settore nautico si batteranno con tutte le forze possibili per sventare la realizzazione di questo progetto. Provate solo ad immaginare lo stravolgimento dei fondali di accesso con i dragaggi che tolgono il sedime naturale dei fiumi a oltre 8 metri e la realizzazione degli impianti Hard to Abate. La morfologia della Laguna – rilevava il presidente – sarebbe pregiudicata». In tal senso le preoccupazioni di Perocchio si riversano sulla ricettività del centro. “Consideriamo i numeri del distretto nautico di San Giorgio di Nogaro, oltre 500 addetti, 20 milioni di giro d’affari annui, oltre 1.000 posti barca di medie e grandi dimensioni. E’ un centro molto importante per il refitting e una marina in cui si fanno le consegne Swan. Il distretto nautico di San Giorgio è uno dei poli tecnici che ha maturato la sua esperienza in 50 anni di attività. Comprende tutte e 5 le marine della Laguna che conta circa 10 mila posti barca fra Lignano, Marano e San Giorgio di Nogaro». Per l’imprenditore Andrea Lazzarini, «Piccinin deve aver sbagliato i conti, per lui la coerenza è un optional visto ciò che mi aveva riferito all’inizio di questa storia. Ora si capisce perché non è mai intervenuto alle nostre riunioni contro l’insediamento; tutto si spiega. Chissà – conclude Lazzarini – cosa accadrebbe se il progetto andasse in porto, quanti clienti volterebbero le spalle agli stabilimenti lungo l’Aussa-Corno. Danno economico, danno d’immagine e turistico». Un timbro indelebile appicicato sulla fronte di chi ambisce allo scranno più alto della regione (…).