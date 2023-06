ValzerFvg Exxx…Polzive!!! Il prossimo mese scadono i direttori centrali delle 5 strutture regionali. Cambi in vista. Chi scarica l’assessore?

A quali strutture saranno destinati gli attuali direttori centrali della regione? Ci sarà una turnazione? Il valzer sta per essere eseguito e farà danzare i pilastri su cui si regge la regione Fvg. Con delibera del 12 giugno 2020, la giunta aveva rinnovato l’incarico fino al 1° agosto 2023, ai seguenti dirigenti: Nicola Manfren, direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; Antonella Manca, direttore centrale cultura e sport; Magda Uliana direttore centrale attività produttive; Marco Padrini direttore centrale infrastrutture e territorio; Francesco Forte direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi. Ai sunnominati dirigenti compete il trattamento economico onnicomprensivo di prima fascia, ovvero 136mila euri/anno. Secondo il principio della naturale turnazione dei direttori è attesa una mezza rivoluzione nell’assetto delle strutture regionali. Se ne occuperà la giunta in una delle prossime riunioni. Anche il direttore generale della Protezione Civile, Amedeo Aristei, è in scadenza, data il 31 luglio 2023. Nel suo caso, non ci sono dubbi sulla riconferma. E’ stato prorogato, sino al 31 dicembre 2023, l’incarico di servizio presso l’Erpac (Ente regionale patrimonio culturale) a Glenda Zanolla. Gli uffici sono in attesa dell’approvazione della graduatoria del concorso di dirigente amministrativo attualmente in atto. La giunta, viste le novità dei progetti regionali, dovrà valutare al millesimo le scelte dei dirigenti cui affidare le 5 strutture.