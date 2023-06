Silvio Berlusconi è morto. Incognita maggioranza regionale Fvg. Polverizzato il riparo dei moderati. A Riccardi gli disse: “Abbottonati la giacca”. Il tormento giudiziario e il cruccio sull’altezza.

Messaggio di Fedriga: «Con lui, scompare un pezzo della storia d’Italia. Il rispettoso omaggio dell’amministrazione regionale, cui si unisce il mio personale affettuoso ricordo, possa essere di conforto ai suoi congiunti e a tutte le persone – in primo luogo a Forza Italia, sua seconda famiglia – che gli sono state vicine». Riccardi ricorda: «Abbottonati quella giacca, una tra le tante cose che mi dicevi. Tra i tanti consigli, anche questo lo conserverò con affetto e gratitudine. Tanti di noi, se qualcosa abbiamo fatto nella vita, lo dobbiamo anche a Te. Riposa in pace, presidente».

Alle nove e mezzo di oggi, lunedì 12 giugno Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Eletto alla Camera dei deputati nel 1994, è stato confermato nelle successive quattro legislature, mentre nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore. Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994-1995), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e, infine, nella XVI (2008-2011). Con 3339 giorni complessivi è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana, superato in epoche precedenti solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti; inoltre ha presieduto i due governi più duraturi dalla proclamazione della Repubblica. Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,3 miliardi di dollari USA (circa 6 miliardi di euro), Berlusconi era, nel 2021, il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo. Nel 2009, Forbes lo ha classificato 12º nella sua lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana. Il suo cruccio era l’altezza. Ad Augusto Minzolini disse: «Lei quanto è alto? Un metro e 78? Non esageri. Venga qui allo specchio, vede, io sono alto un metro e 71. Ma le pare che un uomo alto un metro e 71 possa essere definito un nano?». Ad Arcore ha un mausoleo dove intende essere sepolto. Ora l’incognita simbolo e futuro politico. La primogenita non ha nessuna intenzione di continuare a foraggiare la creatura politica del padre. E nemmeno d’imbarcarsi in politica. A Roma già fanno i calcoli di quanti parlamentari azzurri passeranno con la Lega oppure con Fratelli d’Italia. Riflessi inevitabili anche in maggioranza Fvg.

Per capire il tormentato rapporto di Silvio Berlusconi con la giustizia è necessario partire dall’editore, anziché dal più volte indagato-imputato. Già perché, dal febbraio 1992 agli inizi del ‘94, le tv del Cavaliere diedero un contributo formidabile alla popolarità della marea montante di Tangentopoli: Borrelli, D’Ambrosio, Davigo, Colombo, Di Pietro, i magistrati del pool Mani Pulite di Milano, divennero delle autentiche celebrità anche grazie alle emittenti del Biscione, in prima fila il Tg4 di Emilio Fede che teneva un cronista fisso, Paolo Brosio, davanti al palazzo di giustizia milanese per narrare le gesta dei pm e le disgrazie giudiziarie (talvolta finite in tragedia, come nei casi di Gabriele Cagliari, Raul Gardini, Sergio Moroni) di politici, imprenditori, manager pubblici e privati. Non si può accusare, insomma, il padre di Fininvest e di Mediaset di essere stato pregiudizialmente ostile nei confronti della magistratura. Anche perché fin lì le sue grane giudiziarie – l’accusa di aver mentito quando affermò di non aver pagato per iscriversi alla Loggia massonica P2 di Licio Gelli e quella di falso in bilancio per l’acquisto dei terreni di Macherio – erano state cancellate da un’amnistia. Seppellita che fu – tra fischi, monetine, astri nascenti e stelle cadenti – la Prima Repubblica, infatti, Berlusconi decise di “scendere in campo” con un ruolo politico , secondo la celebre espressione da lui stesso usata nel discorso televisivo del gennaio 1994. Una scelta dettata dal timore che la sinistra guidata dal Pds, erede del Pci – praticamente il solo grande partito rimasto in piedi dopo il ciclone Tangentopoli – potesse, una volta al governo, prendere provvedimenti dannosi per i suoi interessi economici. Come andò lo sanno tutti: la nascita di Forza Italia e, di fatto, del centrodestra, la vittoria delle elezioni il 27 marzo, il primo governo Berlusconi.